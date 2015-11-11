欧洲汇市：英镑回升至1.52美元价位，市场对疲弱的薪资数据视而不见

路透伦敦11月11日 - 英镑周三上涨，没有理会低于预期的英国第三季薪资增速数据，投资者认为这不会改变英国央行将何时升息的预期。

英国9月薪资增长仅为2%，远低于8月的增长3.2%，为今年2月以来最小增幅。相反，一些英镑多头更关注英国失业率数据，该数据显示，英国第三季失业率降至5.3%，低于预期。

失业率数据巩固了明年第三季可能升息的预期。

“报告传递出的好消息是，英国失业人数在过去几年大幅减少，”货币经纪商HiFX首席经济学家Chris Towner称。

“总体而言。经济情势稳定，令英国央行有机会继续监控并发表评论，但不需要采取实际的行动。”

英镑兑美元 涨0.5%，报1.52美元，高于数据发布前的1.517美元，较周一触及的七个月低位1.5027美元高逾1%。

英镑兑欧元 也上涨，报0.7065英镑，离7月触及的八年高位0.6935英镑不远。英镑贸易加权指数接近七年半高位。

英镑兑美元最近几日大幅下挫，因英国央行给近期升息的预期降温，而美国就业数据强劲，增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月升息的几率。

荷兰合作银行货币策略师Jane Foley称，英国经济与欧元区联系的密切程度超过美国，因此对英国央行来说，欧洲央行比美联储更重要。

欧洲央行预计将在12月扩大其目前实施的规模已然巨大的刺激措施，这可能拖累欧元兑英镑下跌，限制英国通胀上行，令英国央行总裁卡尼将升息时间进一步延后。

“卡尼对此非常谨慎，他暗示他们准备几个月后升息。”(完)

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