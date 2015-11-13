欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受英国央行官员霍尔丹谈话打压

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元和欧元徘徊于数月低点附近
澳元和新西兰元兑英镑勉力挣扎。英镑兑澳元跳涨至1.7484，为9月以来的最高位；英镑兑新西兰元涨至接近两年高点1.8757。
路透伦敦11月13日 - 英镑兑美元周五下滑，走势受英国央行一名高层决策官员的谈话压抑。该名官员称，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，不代表英国便会有所反应。
英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周四表示，鉴于薪资增长势头减弱以及全球经济前景未明，英国短期内没有必要加息，他周五又向英国广播公司(BBC)表示，虽然其他国家的货币政策会造成影响，但不必然促使英国央行作出回应。
“霍尔丹暗示，由于通胀低于目标，现在离升息还很远。所以我们对英镑有点看空，特别是兑美元，”一交易员称。
英镑兑美元 跌0.1%至1.5218，在美国发布低于预期的零售销售和生产者价格数据后，英镑触及盘中高点1.5270美元。偏软的数据没有影响美联储12月升息的机率，市场正消化的升息机率为70%。
不过英镑兑欧元 上涨0.7%至0.7050英镑，距离周四所及的三个月高位0.7041不远。
近几日英镑兑美元有所下跌，之前英国央行淡化了短期内加息的预期，而美国非农就业数据则支持美联储12月加息的可能。
除了关于英国央行何时升息的不确定，英国将对是否留在欧盟内进行公投，也削弱英镑人气。
对冲英镑汇率大幅波动的成本周四急升。
一项最新民调显示，超过50%的英国人希望脱离欧盟，47%的人则希望留在欧盟。
交易商认为将于下周发布的英国通胀和零售销售数据不太可能改变货币政策前景。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
澳元和新西兰元兑英镑勉力挣扎。英镑兑澳元跳涨至1.7484，为9月以来的最高位；英镑兑新西兰元涨至接近两年高点1.8757。
路透上海5月5日 - 在连续多日调整后中国债市周五早盘暂获喘息，银行间债市现券收益率稳中略降，国债期货盘初下探亦震荡回稳。但与此同时信用债一级市场进入冰冻期，今日仅有一只发行，市场情绪仍处低谷。
路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购