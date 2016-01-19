修正-欧洲汇市：英镑触及七年低位，因央行总裁警告中国放缓影响可能增大

(更正：译文有误，标题及第一段的“七年地位”应为“七年低位”)

* 英镑跌至2009年初以来最低水平

* 英镑兑欧元自12月初以来已下跌9%

* 中国经济放缓将进一步削弱英国经济增长力道和通胀前景

* 脱欧担忧仍重压英镑

路透伦敦1月19日 - 英镑兑美元周二跌至七年低位，此前英国央行总裁卡尼警告，中国经济放缓可能给英国经济带来更大危害，称没有为升息设定时间表。

卡尼的评论很快逆转了英镑因通胀数据略微高于预期而录得的反弹走势，将英镑压低至1.4130美元的2009年初以来最低水平。

英镑兑欧元自12月初以来录得的跌幅又扩大近1个百分点

英镑兑美元和欧元自12月初以来均下跌9%，英镑贸易加权指数 跌至一年最低。

“卡尼的讲话很明显地带有非常鸽派基调，结果是(英镑)触及了长期的低位，”Quaesta首席执行长Thomas Suter称。

“话虽如此，但今日跌势看来颇为夸张，我们认为不会进一步大跌，英美公债收益率差没有变化，”他称。

1634 GMT，英镑兑欧元 跌0.7%，报0.7696英镑。

卡尼称，去年年中全球和国内经济增长比他预期的低，当时他预计到2016年初关于何时升息的决定将“更清晰”，在升息前他需要看到更强劲的增长和通胀前景。

虽然许多人仍认为英国央行是最有可能跟随美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的央行，但市场定价表明，市场已经放弃了今年升息的预期。

英国国家统计局公布，12月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.1%，较上年同期上升0.2%。市场原预计按月持平，按年上升0.1%。

“我们不认为这改变了英国央行的前景，”巴克莱汇率策略师Nikolaos Sgouropoulos表示。巴克莱上周将英国央行升息时点预估推迟至第四季。(完)