欧洲汇市：英镑下跌，因英国1月建筑业增速降至九个月低点

路透伦敦2月2日 - 在英国公布建筑业1月增速创九个月以来最低，打压了经济成长预期后，英镑兑美元和欧元周二触及均盘中低点。

英镑兑美元 下跌0.7%至1.4329美元，在数据公布前报1.4365。

欧元/英镑 报0.7614英镑，数据公布前报0.76英镑。低收益的欧元还受到全球风险偏好疲弱的支撑。

道明证券欧洲外汇主管Ned Rumpeltin说，“PMI调查疲弱，而鉴于英国经济成长存在的不确定性以及对英国央行将推迟升息的预期，在避险环境下英镑走势不会好。”

英镑周一上涨，受助于强劲的制造业数据，但市场担心英国民众愈发支持英国退出欧盟限制涨幅。

自12月以来英镑遭受一系列因素的打击，包括对英国央行加息预期大幅减弱，以及担心今年的“退欧”辩论将最终导致英国脱离欧盟，或至少导致流入英国的外国投资枯竭。

英国退出欧盟还将可能损及出口，打压经济成长。

交易员目前在等待欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)定于周二提出的让英国留在欧盟的提议。(完)