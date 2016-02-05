欧洲汇市：英镑/美元从一个月高位回落，受累于脱欧忧虑

路透伦敦2月5日 - 英镑兑美元周五自一个月高点回落，受到一项民意调查显示退出欧盟支持者的支持率超越反对者达9个百分点的打击，引发投资人新一轮的不安。

欧洲下午时段，英镑兑美元跌幅进一步扩大，因美国的一项关键就业报告显示，美国1月薪资增长加速，暗示通胀将会攀升，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年仍有可能升息。

英镑人气受到YouGov的调查结果打击。该调查显示，退出欧盟的支持度创下去年就公投文字内容达成一致以来的新高；在这项调查公布前两天，英国首相卡梅伦提出修改英国与欧盟间关系的提案。

调查显示45%的英国民众将投票支持英国退出欧盟，希望续留的民众比例则为36%。19%的受访者称还未决定或不会去投票。各界多押注英国可能在6月举行公投。

英镑兑美元 下跌0.7%，报1.4490美元，周四曾升至一个月高位1.4672美元，因英央行总裁卡尼平息了未来几个月英国将降息的传言。

英镑兑欧元持平。欧元 持平于0.7680英镑，距1月20日触及的一年高位0.7756不远。

ING外汇策略师Viraj Patel称，“我们认为6月脱欧公投，以及新兴市场增长忧虑带来的动荡、充满风险的环境，肯定会重压英镑。”

他称，“我们仍坚持今年下半年英镑兑美元将跌至1.40美元下方的预估。”