欧洲汇市：英镑触及一周低位，受累于全球股市走低和退欧不确定性

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周一跌至一周低位，因全球股市遭抛售重创市场认为风险较高货币，另外，英国退欧的不确定性也重压市场人气。
英国富时100指数 跟随全球股市走低，跌至逾两周最低，因银行股挫至数年低位而受创。
英镑兑美元 跌0.7%，报1.4393美元，脱离上周四触及的一个月高位1.4672美元。
英镑兑欧元 也走软。欧元通常在金融市场受压时受青睐。欧元上扬0.4%，报0.7730英镑，距离1月20日触及的一年高位0.7756英镑不远。
商品期货交易委员会上周五公布的数据显示，投机客上周削减对英镑的净空头押注。自年初以来，投机客大举建立英镑空头头寸。
美元近一周的颓势扶助英镑上周反弹。
“在上周因美元普跌而得益后，英镑/美元的反弹势头可能已经结束，”FXTM的首席市场分析师Jameel Ahmad说。
“市场仍担忧英国成长势头放缓，另外，英国退欧公投结果的不确定性应该会继续让投资者不安。”(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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