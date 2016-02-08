欧洲汇市：英镑触及一周低位，受累于全球股市走低和退欧不确定性

路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周一跌至一周低位，因全球股市遭抛售重创市场认为风险较高货币，另外，英国退欧的不确定性也重压市场人气。

英国富时100指数 跟随全球股市走低，跌至逾两周最低，因银行股挫至数年低位而受创。

英镑兑美元 跌0.7%，报1.4393美元，脱离上周四触及的一个月高位1.4672美元。

英镑兑欧元 也走软。欧元通常在金融市场受压时受青睐。欧元上扬0.4%，报0.7730英镑，距离1月20日触及的一年高位0.7756英镑不远。

商品期货交易委员会上周五公布的数据显示，投机客上周削减对英镑的净空头押注。自年初以来，投机客大举建立英镑空头头寸。

美元近一周的颓势扶助英镑上周反弹。

“在上周因美元普跌而得益后，英镑/美元的反弹势头可能已经结束，”FXTM的首席市场分析师Jameel Ahmad说。