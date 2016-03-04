欧洲汇市：英镑兑美元走强，有望录得2009年底以来最佳周度表现

标题新闻：埃及将根据IMF协议在6月底前取消对外币转账和存款的资本管制举措，并进行石油业改革
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路透伦敦3月4日 - 英镑兑美元周五攀升至近两周最高，因美国月度就业数据促使投资者削减美元看涨押注，英镑有望录得2009年底以来最佳周度表现。
英镑兑欧元 走软，但本周上扬近1.7%，市场预期欧洲央行下周可能大规模放宽政策以提振不断下滑的物价和经济成长，欧元因此承压。
英镑兑美元 上扬0.3%，报1.4236美元，为2月22日以来最高，远离2月29日触及的七年低位1.3836美元。美国月度就业报告公布后，美元走软。数据显示，尽管2月美国非农就业岗位继续强劲增长，但薪资较前月下降。
数据意味着美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年会逐步升息，并促使交易商削减美元看涨头寸。
“数据公布之初美元走强，但涨势很快消退，因市场担心薪资增长开始出问题，”国际支付公司FEXCO的交易主管David Lamb说。
英镑兑美元本周上扬2.5%，因投资者削减一周多以前英国的退欧公投运动正式开始后建立的不看好英镑的头寸。
不过，鉴于英国服务业数据不佳，交易商对英镑后市表现持谨慎态度。
“英镑在风险人气改善的推动下涨得越高，‘退欧’情势的发展再度开始打压英镑人气的可能性就越大。因此，我们预计英镑自目前水平进一步上行的空间有限，”东京三菱银行全球市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说。(完)
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* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券