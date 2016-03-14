欧洲汇市：油价下跌拖累英镑兑美元从一个月高位回落

路透伦敦3月14日 - 英镑兑美元周一从一个月高位小幅回落，受累于油价下挫。油价下跌颠覆了与全球商品价格密切相关的几种货币的反弹走势。

英镑兑美元上周五在美国交易时段升破1.44美元，为2月中以来首见，因欧洲央行刺激通胀的措施及油价上扬，提振了投资人对全球经济前景的信心。

这令市场注意力暂时远离英国脱欧公投的不确定性，市场普遍认为不确定性是看跌英镑押注出现三年来最大增幅的原因所在。

不过，大部分分析师称，在6月23日公投前，英镑走势仍将相对艰难，尤其是如果周三公布的就业数据再次表明，围绕公投的不确定性拖累英国经济增长进一步放缓。

英镑兑美元 跌0.4%，报1.4326美元，兑欧元 持平于0.7749英镑。

“技术上讲，是指令在驱动交易，”比利时KBC的分析师称，“油价下跌最初没有造成很大的负面影响， (但)在美国交易时段英镑动能恶化。”

为数百家美国机构投资者提供咨询的咨询机构NEPC首席投资总监Tim McCusker表示，他建议客户对冲英镑曝险。英镑自去年12月初以来仍下跌近9%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价