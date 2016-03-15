英国金融市场：英镑/美元受退欧忧虑拖累下跌1%，英债市场等待预算发布

路透伦敦3月15日 - 英镑兑美元周二从一个月高位回落，之前一项民调显示，支持英国退出欧盟的阵营领先。英国6月23日将就是否脱欧举行公投。

英镑已经从2月底触及的七年低位1.3836美元反弹，上周五触及1.4437美元的一个月高位，因市场将注意力从英国可能脱欧转移至经济数据以及欧洲央行实施的更宽松货币政策。

但交易员称，每日电讯周二公布的民调拖累英镑走低，ORB民调显示，支持英国退出欧盟的比例为49%，比支持留在欧盟的比例高出两个百分点。

英镑兑美元 跌1%报1.4148美元，连续第二日下跌。欧元兑英镑 涨1%报0.7842英镑。英镑贸易加权指数 下跌1%，报85.5。

“新的民调结果导致新一轮英镑抛售，”一位交易员称，“考虑到最近的上涨，我们预计投资者再次建立看空英镑头寸。”

英国财政大臣奥斯本宣布将于周三发布新预算案。他之前称将削减公共支出预算，以减少财政赤字。

英国公债价格上涨，因英国经济前景转弱，以及市场对退欧感到紧张。

路透上周对分析师的调查显示，几乎所有分析师一致认为，周三宣布的预算案中，今年的经济增长预估将被下调。

英国公债期货 价格上涨47个跳动点，报120.29，10年期公债 收益率下跌5个基点，报1.50%。(完)

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