欧洲汇市：英镑触及两周低位，此前英国下调经济增长预估

路透伦敦3月16日 - 英镑兑美元周三触及两周低位，因2016年预算案的具体内容令投资者愈发担心经济和6月脱欧公投对经济的影响。

英镑和其它一些货币兑美元下跌，在独立的预算责任办公室(OBR)下调了英国经济增长预估后，英镑低见1.4053美元。

财政大臣奥斯本在议会发表年度预算声明时称，预算责任办公室现预计英国经济今年可能仅增长2%，比去年11月时预估的2.4%低很多，预计2017年增长率为2.2%，低于去年11月预估的2.5%。

“预算声明使英镑处于不利境地，尽管在声明发表时的交易并没有反映出来，但日内进一步下跌，”西联汇款企业债销售负责人Tobias Davis称。

英镑 稍后反弹，但日内仍下跌0.4%，报1.4092美元，较上个月宣布6月23日进行脱欧公投时触及的1.38美元低位还有一些距离；英镑兑欧元基本持稳于0.7851英镑。(完)

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