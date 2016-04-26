欧洲汇市：英镑/美元触及12周高位，因基金调降英国“脱欧”押注

路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元周二升至12周高位，因对英国民众将投票支持英国留在欧盟的预期升温，带动英镑回到确定脱欧公投日期前的水准。

英镑兑普遍走软的美元 盘中升至1.4640美元高位，但之后ICM最新民调显示，脱欧阵营支持率领先后，英镑在午后回吐部分升幅。

投资者担心，退欧将令英国置身于汇率风险以及公共债务融资难题之下，并且打压仍显脆弱的经济复苏。

但在上周美国总统奥巴马表示支持英国留在欧盟，且一些民调显示“留欧”支持率上升后，博彩公司认为英国脱欧的机率下降。

“看来好像人气改变了，”德国商业银行汇市策略师Esther Reichelt表示。

“选择权市场总的来说正在消化脱欧公投引发大行情的机率降低，且看来市场对这将会发生的担忧也减轻了。”

对冲英镑剧烈波动的成本触及六年高位，因期权合约移至将英国脱欧公投结果的日期涵盖在内。

但在此之前，期权隐含波动率在周一出现一年来最大降幅。

本月稍早，英镑贸易加权指数自去年11月来的跌幅达到约12%，但在之后的两周反弹了约4%。

1533GMT，英镑兑美元 升0.7%，报1.4588美元，英镑兑欧元 升0.4%，报0.7752英镑，稍早高见0.7735英镑。

两个月期英镑/美元期权 (波动率)升至14.40%，创2010年中期以来最高。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价