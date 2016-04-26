欧洲汇市：英镑/美元触及12周高位，因基金调降英国“脱欧”押注

标题新闻：德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助--德国画报
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元周二升至12周高位，因对英国民众将投票支持英国留在欧盟的预期升温，带动英镑回到确定脱欧公投日期前的水准。
英镑兑普遍走软的美元 盘中升至1.4640美元高位，但之后ICM最新民调显示，脱欧阵营支持率领先后，英镑在午后回吐部分升幅。
投资者担心，退欧将令英国置身于汇率风险以及公共债务融资难题之下，并且打压仍显脆弱的经济复苏。
但在上周美国总统奥巴马表示支持英国留在欧盟，且一些民调显示“留欧”支持率上升后，博彩公司认为英国脱欧的机率下降。
“看来好像人气改变了，”德国商业银行汇市策略师Esther Reichelt表示。
“选择权市场总的来说正在消化脱欧公投引发大行情的机率降低，且看来市场对这将会发生的担忧也减轻了。”
对冲英镑剧烈波动的成本触及六年高位，因期权合约移至将英国脱欧公投结果的日期涵盖在内。
但在此之前，期权隐含波动率在周一出现一年来最大降幅。
本月稍早，英镑贸易加权指数自去年11月来的跌幅达到约12%，但在之后的两周反弹了约4%。
1533GMT，英镑兑美元 升0.7%，报1.4588美元，英镑兑欧元 升0.4%，报0.7752英镑，稍早高见0.7735英镑。
两个月期英镑/美元期权 (波动率)升至14.40%，创2010年中期以来最高。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.