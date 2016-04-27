欧洲汇市：英镑升势止步，因数据疲弱及OECD警告脱欧对英经济冲击重大

路透伦敦4月27日 - 英镑兑美元在上涨一周后，周三升势止步，从12周高位回落，对“英国脱欧”对经济成长和汇率的冲击又传来一系列警告。

过去一周，投资人对6月公投英国人选择脱离欧盟机率的担忧有所减轻，因多个民调显示“留欧”阵营支持率明显领先，周三最新民调显示领先七个百分点。

但也有民调显示，支持率不相上下，经济合作与发展组织(OECD)周三警告，若英国在6月公投中通过退出欧盟，则其庞大的经常帐赤字将更难融通，英镑可能会大跌。英国经济将面临“重大负面冲击”，退出欧盟将使其2020年前的经济规模较续留欧盟小3%。

交易员和分析师表示，英国零售销售数据疲弱以及首季经济成长一如预期下滑也助燃了英镑走软的基调。英镑兑美元 和欧元都下跌0.25%，分别报1.4546美元和0.7775英镑。

“升势需要喘息，”西联汇款企业司库销售部门主管Tobias Davis表示。

“英镑在短期内出现颇为强劲的反弹，从1.43美元升至1.46美元，今早的GDP数据有一些薄弱环节，我看到在目前1.4600美元关口正形成更为强劲的阻力。”

英国工业联盟(CBI)周三称，英国4月零售销售出现四年多最快降速，因寒冷天气使得购物者暂不购买春夏季服装。

英国第一季国内生产总值(GDP)较上季成长0.4%，但增幅低于去年第四季的0.6%。第一季GDP按年成长2.1%，略高于市场预期。

英国国家统计局(ONS)称，没有证据支持或反对经济增长放缓与6月23日英国是否退出欧盟的公投有关，但企业调查显示，这项公投对企业活动和投资有影响。

在周三公布的一份答覆议员质问内容中，英国央行总裁卡尼表示，如果英国公投决定脱离欧盟后，英镑大贬，将不易预测这对通胀的影响程度。

交易商仍对英镑近期升势保持谨慎态度，预计在6月23日公投前英镑仍将大幅波动。(完)

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