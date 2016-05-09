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市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 22:55 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌至两周低点，受累于退欧忧虑

路透伦敦5月9日 - 英镑兑美元周一跌至两周低点，因民调显示，希望英国留在欧盟和希望脱离欧盟的民众人数差异不大，这在一定程度上打击了英镑。

YouGov为ITV电视台进行的一次民调显示，英国留欧阵营支持率为42%，领先退欧阵营的40%。一项ICM民调显示，退欧阵营支持率为46%，留欧阵营支持率为44%。

交易员也指出，英国星期日泰晤士报一篇报导称，若英国在6月23日的公投选择脱离欧盟，英国央行总裁卡尼准备降息。

英国央行货币政策委员会本周四将开会，并将在季度报告中发布最新经济增长和通胀预估。英国央行总裁卡尼将在同日举行记者会。

英镑兑美元 日内下跌0.4%至1.4375美元，远低于上周二触及的四个月高点1.4770。最新下跌0.3%，报1.4396美元。

欧元兑英镑 小涨至0.7914英镑。

“本周，市场的关注焦点将是周四发布的季度通胀报告。英国已进入成长放缓周期，表明利率预期将会进一步下滑，”摩根士丹利的首席汇市策略师Hans Redeker表示，他建议投资者卖出英镑兑美元和瑞朗。(完)

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