欧洲汇市：英镑兑欧元涨至三个半月高位，因英国退欧风险料正降低

澳洲股市：收高，受大宗商品价格涨势提振
路透5月22日 - 澳洲股市周一收高，但脱离了盘中高位，因大宗商品价格上涨提振矿业公司和油企的股价，金融类股也带来给大盘提振。
路透伦敦5月25日 - 英镑兑欧元周三触及三个半月高位，此前一民调显示留欧阵营领先六个百分点，且几家博彩业者把英国公投结果是留在欧洲的赔率降至1/7，暗示英国留欧的可能性为85%左右。
Survation/IG民调显示，44%的受访者将投票支持英国留在欧盟，38%称将选择英国退欧。
不过周二发布的两个线上民调结果显示，留欧与脱欧阵营势均力敌，同近期显示留欧阵营扩大领先优势的调查结果不一致。
离6月23日公投还有不到一个月时间，博彩业者向投资人提供的信息比民调明确，即清楚的趋势持续显示：“退欧”不可能。
多数分析师和策略师认为如果公投结果为退欧，英国经济将遭重创，可能拖累英镑大跌，而留欧的结果会带动英镑劲升。
英镑兑欧元 走强至0.7666英镑，创2月初以来最强水准。英镑兑美元 触及1.4730，为5月3日以来最高。
对英国退欧的担忧拖累英镑贸易加权指数自11月中至4月初大跌了11%，并在4月初触及两年半低点。但英镑已经收复了约半数失地，因投资人排除已消化了的退欧后英国减息的可能性。
英国央行总裁卡尼周二表示，如果在英国可能退欧后经济放缓，不清楚央行是否会降息，但称退出欧盟将令下一步利率行动为升息的可能性降低。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月22日 - 澳洲股市周一收高，但脱离了盘中高位，因大宗商品价格上涨提振矿业公司和油企的股价，金融类股也带来给大盘提振。
* 美国公债收益率持坚，高于上周五亚洲时段的水准，10年期美国公债收益率报2.249%，两年期公债收益率报1.289% (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
路透东京5月22日 - 日本政府公债价格周一小跌，自美国公债寻求指引，股市上涨抑制了市场对避险公债的需求。 日本指标10年期公债收益率(殖利率) 升1个基点至0.045%；10年期公债期货 收低0.08点至150.55。 20年期公债收益率 升1个基点至0.565%，30年期公债收益率 升1.5个基点至0.805%。 日本股市日经指数 周一升0.5%；美国指标10年期公债收益率 在亚洲市场报2.255%，高于周五美国收盘时的2.245%。 日本央行在例行购债操作中购买2,800亿日圆(25.1亿美元)期限在一年至三年的日债，以及3,000亿日圆期限在三年至五年的日债，与上次操作持平，上次操作也包括购买这些久期的公债。该央行还购买250亿日圆与消费者物价挂钩的日债，以及1,000亿日圆公司债。 另外令债市人气承压的是，本日稍早公布的数据显示，日本4月出口连续第五个月增长，因半导