版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 26日 星期四 01:08 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元涨至三个半月高位，因英国退欧风险料正降低

路透伦敦5月25日 - 英镑兑欧元周三触及三个半月高位，此前一民调显示留欧阵营领先六个百分点，且几家博彩业者把英国公投结果是留在欧洲的赔率降至1/7，暗示英国留欧的可能性为85%左右。

Survation/IG民调显示，44%的受访者将投票支持英国留在欧盟，38%称将选择英国退欧。

不过周二发布的两个线上民调结果显示，留欧与脱欧阵营势均力敌，同近期显示留欧阵营扩大领先优势的调查结果不一致。

离6月23日公投还有不到一个月时间，博彩业者向投资人提供的信息比民调明确，即清楚的趋势持续显示：“退欧”不可能。

多数分析师和策略师认为如果公投结果为退欧，英国经济将遭重创，可能拖累英镑大跌，而留欧的结果会带动英镑劲升。

英镑兑欧元 走强至0.7666英镑，创2月初以来最强水准。英镑兑美元 触及1.4730，为5月3日以来最高。

对英国退欧的担忧拖累英镑贸易加权指数自11月中至4月初大跌了11%，并在4月初触及两年半低点。但英镑已经收复了约半数失地，因投资人排除已消化了的退欧后英国减息的可能性。

英国央行总裁卡尼周二表示，如果在英国可能退欧后经济放缓，不清楚央行是否会降息，但称退出欧盟将令下一步利率行动为升息的可能性降低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐