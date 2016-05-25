欧洲汇市：英镑兑欧元涨至三个半月高位，因英国退欧风险料正降低

日本债市：公债价格小跌，自股市上涨及美债走低寻求指引

路透东京5月22日 - 日本政府公债价格周一小跌，自美国公债寻求指引，股市上涨抑制了市场对避险公债的需求。 日本指标10年期公债收益率(殖利率) 升1个基点至0.045%；10年期公债期货 收低0.08点至150.55。 20年期公债收益率 升1个基点至0.565%，30年期公债收益率 升1.5个基点至0.805%。 日本股市日经指数 周一升0.5%；美国指标10年期公债收益率 在亚洲市场报2.255%，高于周五美国收盘时的2.245%。 日本央行在例行购债操作中购买2,800亿日圆(25.1亿美元)期限在一年至三年的日债，以及3,000亿日圆期限在三年至五年的日债，与上次操作持平，上次操作也包括购买这些久期的公债。该央行还购买250亿日圆与消费者物价挂钩的日债，以及1,000亿日圆公司债。 另外令债市人气承压的是，本日稍早公布的数据显示，日本4月出口连续第五个月增长，因半导