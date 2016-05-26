欧洲汇市：英镑/美元一个月隐含波动率升至七年最高，英国退欧公投临近

路透伦敦5月26日 - 对冲英镑在未来一个月大幅波动的成本周四升至七年高点，但外汇期权走势暗示，投资者押注英镑走低需求强劲。目前离英国退欧公投还有不到一个月时间。

尽管博彩市场暗示英国民众将选择留在欧盟，但大部分民调结果显示留欧和脱欧阵营支持率仍不相上下，虽然最近的民调结果表明留欧阵营略占优势。

对冲基金和资产管理者不愿冒险，因而通过外汇期权手段来保护在英国市场的敞口。

最新的民调暗示支持留欧的阵营大幅领先，不过交易员也谨防若有迹象显示“退欧”阵营壮大，市场或会出现大幅下滑。由此许多市场参与者都保持谨慎，预计未来几周会有更大的波动。

多数分析师认为，若英国民众在6月23日投票赞成脱离欧盟，则可能打击英国经济，并可能导致英镑下跌15-20%，而投票赞成留在欧盟可能会推动英镑大幅上涨。

英镑兑美元 周四稍早触及1.4738美元的三周最高后回落至1.4690美元。英镑兑欧元从三个半月高位回落，此前有数据显示，受脱欧公投的不确定影响，今年首季英国企业投资较去年同期出现三年来首次下降。

英镑/美元一个月隐含波动率 升至16.50%，创2009年3月以来最高，上日约为11%。该期权的时间涵盖“脱欧”公投当日以及次日公布结果日。

路透的数据显示，欧元/英镑一个月隐含波动率 升至约15.3%，创2009年3月以来最高。

一个月风险逆转指标 升至5.5，昨日为1.2，显示英镑/美元贬值倾向达到历史最高。

“一个月风险逆转指标仍显示，在距离公投只有数周时间之际，英镑卖权有结构性需求，”道明证券外汇策略欧洲负责人Ned Rumpeltin称。