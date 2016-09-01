欧洲金融市场：英镑升穿1.33美元，因制造业在遭受脱欧冲击后强劲反弹

路透伦敦9月1日 - 英镑周四上涨逾1%，四周来首次在1.33美元之上交易，此前发布的数据显示，8月英国制造业创下史上最强劲反弹中的一次。

英镑在伦敦下午交易时段续升，此前一项类似调查显示，美国8月制造业意外萎缩，导致美元遭抛售，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期升息的预期。

英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位53.3，此前在公投退欧之后曾在7月跌至三年低点。

Markit表示，8月制造业PMI按月升幅为这项调查数据开始将近25年来的最大。

英镑兑美元 上涨1.3%至1.3318，为8月初以来的最高水平，数据公布前报1.3152；欧元兑英镑 下跌至0.83885英镑，数据公布前报0.8468英镑。

“这对英国经济来说当然是好消息，表明英国央行无需急于在未来数月进一步放宽政策，”ETX Capital市场分析师Neil Wilson称，他补充道，现在焦点转移到将于下周一发布的服务业PMI调查。

服务业在英国经济中的作用远大于制造业。

英镑过去几周表现相当不错，因优于预期的经济数据化解了6月公投过后经济活动可能巨幅下滑的疑虑。