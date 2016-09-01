欧洲金融市场：英镑升穿1.33美元，因制造业在遭受脱欧冲击后强劲反弹

香港个股：华人置业称拟宣派每股2港元的特别中期股息
路透香港1月16日 - 香港地产投资公司--华人置业 周一宣布，拟宣派每股合共2港元的特别中期股息，将派付予在2月1日名列公司股东名册的股东。
路透伦敦9月1日 - 英镑周四上涨逾1%，四周来首次在1.33美元之上交易，此前发布的数据显示，8月英国制造业创下史上最强劲反弹中的一次。
英镑在伦敦下午交易时段续升，此前一项类似调查显示，美国8月制造业意外萎缩，导致美元遭抛售，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期升息的预期。
英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位53.3，此前在公投退欧之后曾在7月跌至三年低点。
Markit表示，8月制造业PMI按月升幅为这项调查数据开始将近25年来的最大。
英镑兑美元 上涨1.3%至1.3318，为8月初以来的最高水平，数据公布前报1.3152；欧元兑英镑 下跌至0.83885英镑，数据公布前报0.8468英镑。
“这对英国经济来说当然是好消息，表明英国央行无需急于在未来数月进一步放宽政策，”ETX Capital市场分析师Neil Wilson称，他补充道，现在焦点转移到将于下周一发布的服务业PMI调查。
服务业在英国经济中的作用远大于制造业。
英镑过去几周表现相当不错，因优于预期的经济数据化解了6月公投过后经济活动可能巨幅下滑的疑虑。
英国10年期公债收益率 升至一个月高点，尾盘报0.692%，盘中稍早高见0.721%。(完)
路透香港1月16日 - 香港地产投资公司--华人置业 周一宣布，拟宣派每股合共2港元的特别中期股息，将派付予在2月1日名列公司股东名册的股东。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <