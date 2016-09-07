欧洲汇市：英镑从七周高位回落，数据显示制造业产出创一年来最大降幅

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦9月7日 - 英镑周三从七周高位回落，此前数据显示英国7月制造业产出创一年来最大降幅。英国在6月公投退欧。
英国国家统计局周三公布，7月制造业产出较前月下降0.9%，降幅大于分析师预期的0.4%。但总体工业产出意外成长，受益于原油与天然气生产强劲。
这是英国官方公布的首个只涵盖6月23日退欧公投以后时段的产出数据。在退欧公投后、首相特雷莎梅新政府未组建前，英国曾陷入政治动荡。
数据公布后，英国央行货币政策委员在议会作证，为上月大举放宽货币政策的决定辩护。
央行总裁卡尼表示，他对央行所作的判断“绝对放心”，即便之后公布的多个强劲的采购经理人调查显示英国退欧公投对经济造成的初步打击比原先预想的要轻。
1515GMT，英镑兑美元 跌0.7%，报1.3384美元，兑欧元 报0.8417英镑。
“英镑近几周受到非常强劲的数据提振，但今日的产出数据显示，公投后的数据表现喜忧参半，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。
“我认为目前可能更重要的是8月数据...但我们继续预计英镑有进一步下滑的风险。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍