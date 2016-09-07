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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 00:57 BJT

欧洲汇市：英镑从七周高位回落，数据显示制造业产出创一年来最大降幅

路透伦敦9月7日 - 英镑周三从七周高位回落，此前数据显示英国7月制造业产出创一年来最大降幅。英国在6月公投退欧。

英国国家统计局周三公布，7月制造业产出较前月下降0.9%，降幅大于分析师预期的0.4%。但总体工业产出意外成长，受益于原油与天然气生产强劲。

这是英国官方公布的首个只涵盖6月23日退欧公投以后时段的产出数据。在退欧公投后、首相特雷莎梅新政府未组建前，英国曾陷入政治动荡。

数据公布后，英国央行货币政策委员在议会作证，为上月大举放宽货币政策的决定辩护。

央行总裁卡尼表示，他对央行所作的判断“绝对放心”，即便之后公布的多个强劲的采购经理人调查显示英国退欧公投对经济造成的初步打击比原先预想的要轻。

1515GMT，英镑兑美元 跌0.7%，报1.3384美元，兑欧元 报0.8417英镑。

“英镑近几周受到非常强劲的数据提振，但今日的产出数据显示，公投后的数据表现喜忧参半，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

“我认为目前可能更重要的是8月数据...但我们继续预计英镑有进一步下滑的风险。”(完)

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(编译 李军; 审校 母红)

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