欧洲汇市：英镑兑欧元触及一周低位，此前欧洲央行德拉吉选择维持现状

路透伦敦9月8日 - 英镑兑欧元周四跌至一周最低，此前欧洲央行维持其刺激计划时间表不变，总裁德拉吉称没有讨论延长资产购买计划时限。

英镑兑美元也下跌，在远低于七周高位的水平交易，在英国央行总裁卡尼保留进一步放松货币政策的选项后，投资者避开英镑。

英镑兑欧元 下跌0.8%，报0.8495英镑，为9月1日以来最低，在德拉吉发表讲话后加速下跌。

市场稍早猜测欧洲央行可能改变资产购买计划规则，或者重新设计该计划，以避免出现无债可购的局面。

“我们感觉欧洲央行管委会对当前货币政策立场的效果感到满意，”SEB经济学家Thomas Kobel称，“我们没有看到未来数月将会进一步放宽政策的强烈信号。”

英镑兑美元 下跌0.4%，报1.3290美元，周三曾出现六个交易日以来的首次下滑，从周二触及的七周高位1.3345回落。

卡尼向国会议员重申，英国央行仍准备“采取一切必要的行动”，帮助经济抵御脱欧公投造成的冲击，此后英镑下跌。

“显然，市场本来预期能听到更加乐观的言论，”德国商业银行汇市分析师Esther Reichelt说道

“的确，不确定性造成的冲击并没有立刻降临，部分可能是因为英国央行采取的安抚市场的举措，部分可能是因为英镑走软提振了出口和国内旅游，进而刺激了经济成长。然而，英国退欧的诸多细节所带来的风险仍是个问题，对于英国央行和汇市都是如此。”

周三公布的英国7月制造业产出数据反映出，6月公投后的形势不乐观，这提醒投资者风险犹存。（完）

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