欧洲汇市：英镑/美元触及一周低位，因美元全线大涨

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦9月9日 - 英镑兑美元周五触及一周低位，录得四周来的首个周线下跌，因美元在美国可能很快升息预期重燃的提振下全线大涨。
英镑 的上涨行情延续至本周二，当日触及七周高位的1.3445美元，在此前的两周内累积上涨逾4%，较7月触及的30年低位上升了逾5%。
此后英镑已经下跌约1.5%，受累于英国制造业数据录得一年来最大跌幅，以及此前英国央行总裁卡尼保留了进一步放宽货币政策的选项。
英镑周五下跌0.4%，触及一周最低的1.3239美元，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员称，逐渐升息的理据增加，低利率增加了经济过热的可能性。
根据CME的FedWatch，现在货币市场的走势预计，美国本月升息的可能性高至三分之一，今日稍早时为不到五分之一。
美债收益率与欧债收益率一道上涨也支撑美元。
“收益率普遍走高看似重压了全球市场，市场弥漫着避险情绪，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称，“继欧洲央行昨日不愿采取行动后，市场也许感觉央行不像以前那么支撑市场了。”
Tan补充称，英镑在强劲反弹后需要调整，在下周的英国央行政策会议以及一系列英国数据出炉前，市场有一些谨慎情绪。即将出炉的数据能够给英国6月公投脱欧后的经济状况提供线索。
英镑兑欧元 持平于0.84635英镑。欧元兑美元也下跌。
稍早，英镑在1.33美元附近交易，此前发布的数据显示，英国7月贸易逆差收窄。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
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路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍