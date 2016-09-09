欧洲汇市：英镑/美元触及一周低位，因美元全线大涨

路透伦敦9月9日 - 英镑兑美元周五触及一周低位，录得四周来的首个周线下跌，因美元在美国可能很快升息预期重燃的提振下全线大涨。

英镑 的上涨行情延续至本周二，当日触及七周高位的1.3445美元，在此前的两周内累积上涨逾4%，较7月触及的30年低位上升了逾5%。

此后英镑已经下跌约1.5%，受累于英国制造业数据录得一年来最大跌幅，以及此前英国央行总裁卡尼保留了进一步放宽货币政策的选项。

英镑周五下跌0.4%，触及一周最低的1.3239美元，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员称，逐渐升息的理据增加，低利率增加了经济过热的可能性。

根据CME的FedWatch，现在货币市场的走势预计，美国本月升息的可能性高至三分之一，今日稍早时为不到五分之一。

美债收益率与欧债收益率一道上涨也支撑美元。

“收益率普遍走高看似重压了全球市场，市场弥漫着避险情绪，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称，“继欧洲央行昨日不愿采取行动后，市场也许感觉央行不像以前那么支撑市场了。”

Tan补充称，英镑在强劲反弹后需要调整，在下周的英国央行政策会议以及一系列英国数据出炉前，市场有一些谨慎情绪。即将出炉的数据能够给英国6月公投脱欧后的经济状况提供线索。

英镑兑欧元 持平于0.84635英镑。欧元兑美元也下跌。

稍早，英镑在1.33美元附近交易，此前发布的数据显示，英国7月贸易逆差收窄。(完)

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