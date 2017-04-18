欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高

金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
特雷莎梅于唐宁街官邸前发表声明称，她“不情愿地”决定需要提前举行大选，以确保英国在同欧盟磋商脱欧时能有政治上的团结和稳定。
英镑兑美元跳升至12月14日来最高的1.2772美元，略低于六个月高位，因投资人认为，提前举行大选会降低政治不确定性，令英国可以保留某种形式的欧洲单一市场准入的可能性增加。
全球最大英镑空头之一的德意志银行表示，特雷莎梅要求提前举行大选对英镑而言是“改变局面的消息”，该行将在未来几日上调对英镑的预估。
该行及其他分析师都表示，此举会令英国议会中多数派所占席位更多，更稳定，因此会降低市场所担心的“硬退欧”可能性。
英镑兑欧元也攀升逾1%，至四个月高位0.8379英镑。
英镑兑美元今日升幅势将创1月来最大，促使英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)在议会表示，英镑上涨显示市场有信心保守党政府将在议会赢得更多席位。哈蒙德极少对汇率发表评论。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1