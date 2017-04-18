欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高

路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。

特雷莎梅于唐宁街官邸前发表声明称，她“不情愿地”决定需要提前举行大选，以确保英国在同欧盟磋商脱欧时能有政治上的团结和稳定。

英镑兑美元跳升至12月14日来最高的1.2772美元，略低于六个月高位，因投资人认为，提前举行大选会降低政治不确定性，令英国可以保留某种形式的欧洲单一市场准入的可能性增加。

全球最大英镑空头之一的德意志银行表示，特雷莎梅要求提前举行大选对英镑而言是“改变局面的消息”，该行将在未来几日上调对英镑的预估。

该行及其他分析师都表示，此举会令英国议会中多数派所占席位更多，更稳定，因此会降低市场所担心的“硬退欧”可能性。

英镑兑欧元也攀升逾1%，至四个月高位0.8379英镑。

英镑兑美元今日升幅势将创1月来最大，促使英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)在议会表示，英镑上涨显示市场有信心保守党政府将在议会赢得更多席位。哈蒙德极少对汇率发表评论。(完) (编译 李军; 审校 母红)