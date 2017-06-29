欧洲汇市：英镑站上1.30美元，受英国央行鹰派立场提振

路透伦敦6月29日 - 英镑周四升穿1.30美元，为五周来首次，因投资者注意到有越来越多的迹象显示，英国央行正在考虑收紧货币政策。

英国首相特雷莎梅在6月8日选举中失利，当时英镑兑美元曾下跌逾2%。随着英国央行官员表现出加息倾向，英镑反弹。

英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。

对市场来说，这与卡尼上周的讲话相互矛盾。上周他称，现在不是升息的时候，而央行首席经济学家霍尔丹转向支持今年稍晚升息。

英镑兑美元欧洲早盘升至1.2995美元，在霍尔丹告诉BBC，英国央行需要认真研究升息问题后一度达到1.3007美元。

英镑兑美元全日涨0.4%，至1.2984美元；英镑兑欧元升0.1%，交投在0.8790英镑。

“(卡尼的讲话)对英镑构成较大支撑，特别是兑处于约大选前水平的美元，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称。

在议会对特雷莎梅首相的政策计划进行投票前，投资者仍对政治不确定性保持警惕。

随着美元下跌和欧元走强，策略师建议，投资者现在可能用欧元取代看跌的英镑，因英国进入了脱欧谈判的不确定时期。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)