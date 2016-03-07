欧洲汇市：英镑兑美元跌破1.42，因涨势失去动能

路透伦敦3月7日 - 英镑兑美元周一从近两周高位回落，因涨势失去动能，这轮涨势一度带动英镑录得2009年底来最大单周涨幅。

英镑上周大涨2.6%，因投资者和投机客削减两周多前英国正式开始“脱欧”公投运动后建立的英镑看空押注。

英镑兑美元 跌0.4%至1.4175美元，上周五一度触及2月22日来最高的1.4249美元，远高于2月29日触及的七年低点1.3836美元。

英镑兑美元周五加速上涨，因月度就业报告显示，尽管美国就业岗位强劲增长，但薪资增长停滞，这支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年不急于加息的预期。

“英镑/美元的空头回补涨势可能气数已尽，”一位驻伦敦的现货交易商称，“考虑到围绕‘脱欧’的各种担忧，英镑要想进一步上涨似乎较为困难”。

脱欧公投定于6月23日进行。最新YouGov民调显示，想要留在欧盟的民众占多，博彩公司预计英国脱欧几率为三分之一。

投资者担心，脱欧可能拖累英国经济成长、推后升息预期，并威胁为平衡英国经常帐赤字所需的巨额外资流入。英国的经常账赤字占国内生产总值的约4%，居发达国家前列。

英国央行总裁卡尼和副总裁康利夫将于周二在议会发言。

“从投资者的角度来看，像脱欧公投这样的政治大事件肯定不会被忽略，英国央行总裁卡尼本周稍晚的讲话料对公投发表意见，这也可能引发一定的获利了结，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。

英镑兑欧元 持平于0.7735英镑。上周累计涨1.9%，因对欧洲央行本周可能大举放松货币政策的预期令欧元承压。(完)

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