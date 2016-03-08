重发-欧洲汇市：英镑下跌，关注央行总裁就英国退欧问题发表的证词

“在最初的冲击过后，市场改变看法，认为英国仍有可能留在欧盟，过去一周的反弹就反应了这个看法，”纽约梅隆银行驻伦敦外汇研究主管Simon Derrick表示。

“昨天英镑的确与欧元一道上涨，但除了英国退欧的紧张情绪缓解之外，宏观面没有其他因素可以解释这次全线上涨。”

上周英镑上涨2.6%，周一再上涨0.01美元，因油价复苏推动欧元和一些其他主要货币兑美元走高。

英镑兑美元和欧元 周二日内下跌0.25%，分别报1.4233美元和0.7743英镑。

市场焦点都聚焦在英国央行总裁卡尼和其同僚周二上午在议会发表的有关英国退欧的讲话。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价