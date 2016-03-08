重发-欧洲汇市：英镑下跌，关注央行总裁就英国退欧问题发表的证词

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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“在最初的冲击过后，市场改变看法，认为英国仍有可能留在欧盟，过去一周的反弹就反应了这个看法，”纽约梅隆银行驻伦敦外汇研究主管Simon Derrick表示。
“昨天英镑的确与欧元一道上涨，但除了英国退欧的紧张情绪缓解之外，宏观面没有其他因素可以解释这次全线上涨。”
上周英镑上涨2.6%，周一再上涨0.01美元，因油价复苏推动欧元和一些其他主要货币兑美元走高。
英镑兑美元和欧元 周二日内下跌0.25%，分别报1.4233美元和0.7743英镑。
市场焦点都聚焦在英国央行总裁卡尼和其同僚周二上午在议会发表的有关英国退欧的讲话。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/李春喜 审校 张荻/艾茂林)
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RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。