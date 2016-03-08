欧洲汇市：英镑下跌，仍守在两周前英国开始退欧公投运动前的水平附近

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦3月8日 - 英镑周二回吐过去一周的部分涨幅，但仍守在两周前英国正式开始退欧公投运动前的水平附近。
在英国宣布将在6月23日进行退欧公投，且有数名高阶政府官员转至“脱欧”阵营的那一周内，英镑低见1.37美元。
不过博彩业的赔率显示，英国退出欧盟的几率仅为约30%。在过去十年间，博彩赔率对英国政治事件结果的预测通常比民调更准。分析师普遍认为，大部分风险已经体现在英镑当前价位中。
英国央行总裁卡尼在国会就脱欧影响进行的证词陈述缺乏新意，尽管他明确警告称，如果英国投票赞成脱离欧盟，英镑和对经济的信心可能受损。
“在最初的冲击过后，市场形成的观点是，英国仍有可能留在欧盟，过去一周的反弹就反应了这个看法，”纽约梅隆银行驻伦敦外汇研究主管Simon Derrick表示。
“昨天英镑的确与欧元一道上涨，但除了英国退欧的紧张情绪缓解之外，宏观面没有其他因素可以解释这次全线上涨。”
上周英镑上涨2.6%，周一再上涨0.01美元，因油价复苏推动欧元和其他一些主要货币兑美元走高。
英镑兑美元 周二日内下跌0.4%，兑欧元 下跌0.7%，分别报1.4210美元和0.7775英镑。
法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师Michael Sneyd称，该行的货币持仓和走势量化模型显示，英镑短期估值约为1.43美元。(完)
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RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。