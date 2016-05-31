版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 00:07 BJT

英国金融市场：英镑下跌，此前民调结果显示脱欧阵营领先

路透伦敦5月31日 - 英镑周二跌至一周低位，因月底出现英镑卖盘，且一项民调显示脱欧支持率上升，这加大了围绕下个月英国退欧公投的不确定性。

调查公司ICM进行的电话调查显示，45%的英国民众支持脱离欧盟，42%的民众支持留在欧盟。

同时发布的另外一份ICM线上周度民调显示，支持脱欧的人占47%，支持留欧的人占44%。ICM上周的民调显示脱欧和留欧阵营支持率均为45%。

“最新的民调结果打击了人气，驱动英镑走低，”伦敦的一位现场交易员称。

ORB为英国每日电讯报进行的调查显示，支持英国留在欧盟的受访者占到51%，较退欧派领先五个百分点，不过领先优势比一周前的13个百分点大为缩小。

民调结果发布后，英镑 下跌接近1美分，从之前的1.4640美元跌至1.4547美元，全日下跌0.7%。欧元兑英镑 升至一周高位，报0.7672英镑，全日上涨0.8%，在英国周一公共假日后交易量回升。

在此之前，上周的一系列调查显示“留欧”阵营领先“退欧”阵营，提振英镑兑欧元升至三个半月高位，兑美元升至三周高位。

“未来24小时英镑将继续受到民调结果以及美元走势指引，”西联汇款一销售部门高管Tobias Davis称。

美元指数 将录得六个月来最佳的月度表现，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快升息的预期，此前联储主席叶伦上周五表示，未来几个月可能升息。

鉴于英国退欧公投方面的不确定性，很多市场参与者并不相信美联储会在6月升息。美联储官员曾将英国退欧公投称作一个风险因素，称如果英国退出欧盟，则可能会对全球经济及贸易造成影响。

对英国退欧的担忧拖累英镑贸易加权指数自11月中至4月初大跌了11%，并在4月初触及两年半低点。但英镑已经收复了约半数失地，因投资人排除已部分消化了的退欧后英国减息的可能性。

民调结果发布后，英债大涨，9月英债期货 几乎完全收复了当日失地。英国10年期公债 较可比德债 收益率差收紧2个基点，至略高于129个基点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐