英国金融市场：英镑下跌，此前民调结果显示脱欧阵营领先

路透伦敦5月31日 - 英镑周二跌至一周低位，因月底出现英镑卖盘，且一项民调显示脱欧支持率上升，这加大了围绕下个月英国退欧公投的不确定性。

调查公司ICM进行的电话调查显示，45%的英国民众支持脱离欧盟，42%的民众支持留在欧盟。

同时发布的另外一份ICM线上周度民调显示，支持脱欧的人占47%，支持留欧的人占44%。ICM上周的民调显示脱欧和留欧阵营支持率均为45%。

“最新的民调结果打击了人气，驱动英镑走低，”伦敦的一位现场交易员称。

ORB为英国每日电讯报进行的调查显示，支持英国留在欧盟的受访者占到51%，较退欧派领先五个百分点，不过领先优势比一周前的13个百分点大为缩小。

民调结果发布后，英镑 下跌接近1美分，从之前的1.4640美元跌至1.4547美元，全日下跌0.7%。欧元兑英镑 升至一周高位，报0.7672英镑，全日上涨0.8%，在英国周一公共假日后交易量回升。

在此之前，上周的一系列调查显示“留欧”阵营领先“退欧”阵营，提振英镑兑欧元升至三个半月高位，兑美元升至三周高位。

“未来24小时英镑将继续受到民调结果以及美元走势指引，”西联汇款一销售部门高管Tobias Davis称。

美元指数 将录得六个月来最佳的月度表现，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快升息的预期，此前联储主席叶伦上周五表示，未来几个月可能升息。

鉴于英国退欧公投方面的不确定性，很多市场参与者并不相信美联储会在6月升息。美联储官员曾将英国退欧公投称作一个风险因素，称如果英国退出欧盟，则可能会对全球经济及贸易造成影响。

对英国退欧的担忧拖累英镑贸易加权指数自11月中至4月初大跌了11%，并在4月初触及两年半低点。但英镑已经收复了约半数失地，因投资人排除已部分消化了的退欧后英国减息的可能性。

民调结果发布后，英债大涨，9月英债期货 几乎完全收复了当日失地。英国10年期公债 较可比德债 收益率差收紧2个基点，至略高于129个基点。(完)

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