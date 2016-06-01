版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 23:46 BJT

欧洲汇市：英镑触及两周低位，因脱欧忧虑重燃

路透伦敦6月1日 - 英镑周三下滑至两周低位，而对冲未来一个月英镑大幅下滑的成本则上涨至2009年以来最高，因市场担心支持英国退出欧盟的阵营占据上风。

尽管周三发布的YouGov民调结果显示，在公投前留欧和脱欧的支持率不相上下，而周二公布的ICM两项民调结果显示，英国民众愈发倾向在本月的公投中支持英国退出欧盟。

截至周三下午，博彩业者Betfair网站上脱欧赔率升至约26%，上周几项民调显示留欧阵营占优时的赔率约为17%。

英镑 跌至1.4405美元，为两周来最低水平，全日下跌0.6%。

英镑兑欧元 下跌0.9%，报0.77565英镑，为5月18日以来最低，拖累英镑贸易加权值也跌至两周低位。

一个月期英镑/美元隐含波动率 升至20.6%，创下2009年初全球金融危机最严重时期以来最高，也高于今日稍早达到的约17%水平。

根据路透数据，一个月期欧元/英镑隐含波动率 也升至约19%的2009年初以来最高。

　　“鉴于公投前几日民调结果对市场造成的影响要比此前更大，我们...预计英镑/美元隐含波动率未来几日将继续上升，”IronFX分析师Sakis Paraskevov称。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐