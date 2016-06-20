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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 00:07 BJT

更新版-欧洲汇市：英镑录得2008年来最大单日涨幅，因退欧忧虑缓解

路透伦敦6月20日 - 英镑贸易加权指数周一急升逾2%，录得近八年来最大单日涨幅，因对英国民众可能在6月23日公投中投票支持退欧的忧虑缓解。

围绕英国公投的拉票活动周日恢复，之前因一位留欧派议员遇害而中断三天。周末发布的三项民调结果显示，留欧阵营支持率增加，重新获得领先优势，不过整体上看两阵营仍在伯仲之间。

博彩业者的赔率显示，英国退欧几率已经从上周四的约40%降至周一的约25%，对冲英镑波动的成本也大幅下滑。

一周英镑/美元隐含波动率 降至约38%，大幅低于上周五创纪录的高位50%。该期权的时间段正好覆盖了公投投票和结果出炉。

英镑贸易加权指数 急升2.3%，报87.2，为2008年10月全球金融危机高峰期以来最大单日涨幅，当时市场大幅震荡。

“市场在出脱过去两周建立的头寸，当时民调显示退欧支持率急增。随着周末民意重新转向支持留欧，英镑做出正面响应，”法国巴黎银行的汇市策略部全球主管Steven Saywell表示。

“目前，英国退欧公投是主导英镑的唯一因素。”

英镑兑美元 盘中上涨多达2.4%，触及三周高位1.4708美元，有望录得2008年12月以来最大单日涨幅。

英镑兑欧元 攀升逾2%，触及两周半高位0.77285英镑，为2009年3月以来最大日涨幅。(完)

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