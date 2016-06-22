重发-欧洲汇市：英镑兑美元从高位回落，因民调显示留欧阵营领先优势缩小(6月21日)

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路透伦敦6月21日 - 英镑兑美元周二从五个半月高点回落，此前公布的一项民意调查显示，在周四英国退欧公投前夕，“留欧”阵营相对“退欧”阵营的领先优势有所缩小。

Survation为IG进行的电话调查显示，“留欧”支持率为45%，“脱欧”阵营的支持率为44%。Survation周六晚些时候发布的调查则显示，“留欧”阵营以45%对42%的优势领先于“脱欧”阵营。

英镑 稍早急升至1.4788美元的年内最高水平，1325 GMT, 回吐部分升幅，报1.4708美元。

英镑全日上涨0.2%。周一大涨逾2%，为2008年以来最大单日涨幅，因有关英国退出欧盟的担忧消退。

周一的两份民调显示，“留欧”阵营在周四的公投前重新占据优势，此前一名亲欧派议员遭枪击身亡。不过第三份民调显示，“脱欧”阵营小幅领先。

“市场非常关注人气的改变，”瑞银财富管理外汇策略师Geoffrey Yu称，“英镑需要催化剂，也许最新民调就是人们等待的出脱部分多头，或者让空头回补暂停一段时间的消息。”

“但我不会做过多解读，根据英镑隐含波动率判断，英镑大幅震荡将是很正常的，肯定会在平常的交易区间外交投，”Yu称。

英镑/美元一周隐含波动率上周五触及逾50%的纪录高位，周二回落至约38%，但仍比2008-09年金融危机时期高。

英镑兑欧元 升0.5%至三周高点0.7657英镑，周一录得2009年以来的最大单日涨幅。（完）

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