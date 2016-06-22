欧洲汇市：英镑从日内高位下滑，此前民调显示脱欧阵营略微领先

路透伦敦6月22日 - 英镑周三下滑，因在距离公投开始仅剩13个小时发布的项民调显示，脱欧阵营比留欧阵营支持率略微领先。

Opinium在6月20至22日对约3,000英国民众进行的调查显示，脱欧阵营支持率为45%，留欧阵营支持率为44%。Opinium周六发表的在6月14-17日进行的调查显示，两大阵营支持率均为44%。

市场研究公司TNS在6月16至22日对2,320位英国成年人进行的调查显示，43%的受访者支持退欧，41%支持留欧，16%尚未决定或无意投票。

在民调结果发布后，英镑兑美元 跌至1.4660美元，低于发布前的1.4712美元。

全球最大债券基金管理公司太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资组合主管称，若英国退欧，英镑或降至30年低点。

周二发布的Survation为IG进行的调查显示，“留欧”支持率为45%，“脱欧”阵营的支持率为44%。

虽然民调显示周四公投结果依然难以预料，但根据博彩商必发(Betfair)的赌盘赔率，英国公投留在欧盟的几率为75%。而在议员Jo Cox遇袭身亡前，上周四留欧的几率约为60%。

英镑兑欧元 在民调发布后，从0.7670英镑跌至0.7709英镑。

“当前价格走势未显过度，但波动性和不确定性无处不在，而且只会越来越严重，”西联汇款(Western Union)一位企业金融销售主管Tobias Davis称。

“谁都不愿意押错注，所以平仓将继续占主导，市场流动性将缓慢枯竭。”(完)

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