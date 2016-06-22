欧洲汇市：英镑从日内高位下滑，此前民调显示脱欧阵营略微领先

欧洲汇市：英镑下跌，投资者为下周英国首相特雷莎梅讲话作准备
路透伦敦1月12日 - 英镑周四下滑，此前英国首相特雷莎梅的发言人称，首相将于下周就脱欧计划发表讲话，引发投资者担心她可能暗示英国将硬退欧。
路透伦敦6月22日 - 英镑周三下滑，因在距离公投开始仅剩13个小时发布的项民调显示，脱欧阵营比留欧阵营支持率略微领先。
Opinium在6月20至22日对约3,000英国民众进行的调查显示，脱欧阵营支持率为45%，留欧阵营支持率为44%。Opinium周六发表的在6月14-17日进行的调查显示，两大阵营支持率均为44%。
市场研究公司TNS在6月16至22日对2,320位英国成年人进行的调查显示，43%的受访者支持退欧，41%支持留欧，16%尚未决定或无意投票。
在民调结果发布后，英镑兑美元 跌至1.4660美元，低于发布前的1.4712美元。
全球最大债券基金管理公司太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资组合主管称，若英国退欧，英镑或降至30年低点。
周二发布的Survation为IG进行的调查显示，“留欧”支持率为45%，“脱欧”阵营的支持率为44%。
虽然民调显示周四公投结果依然难以预料，但根据博彩商必发(Betfair)的赌盘赔率，英国公投留在欧盟的几率为75%。而在议员Jo Cox遇袭身亡前，上周四留欧的几率约为60%。
英镑兑欧元 在民调发布后，从0.7670英镑跌至0.7709英镑。
“当前价格走势未显过度，但波动性和不确定性无处不在，而且只会越来越严重，”西联汇款(Western Union)一位企业金融销售主管Tobias Davis称。
“谁都不愿意押错注，所以平仓将继续占主导，市场流动性将缓慢枯竭。”(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月12日 - 英镑周四下滑，此前英国首相特雷莎梅的发言人称，首相将于下周就脱欧计划发表讲话，引发投资者担心她可能暗示英国将硬退欧。
在英国公布乏善可陈的贸易数据后，英镑今日一直被压制在平盘下方，但在下午中段前后，美国当选总统特朗普举行首个记者会，一度提振美元兑主要货币走强，英镑兑美元的跌势加快，曾重挫约1%。
“有硬性退欧担忧变成主导因素的风险，这会使英镑长期间承压，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga称。 “尽管英国经济数据继续展现出应对退欧动荡的韧性，但退欧带来的不确定性持续存在，已然打压投资者对英镑的兴趣。” 交易员称，在每周一次的首相问答时间，他们会关注特雷莎梅关于退欧谈判方向的更多信号。 自去年6月23日英国公投决定退欧以来，英镑兑美元已累计下跌19%左右，兑欧元下滑12%左右。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导