欧洲汇市：英镑触及2016年高位，投资人屏息以待退欧公投结果

路透伦敦6月23日 - 英镑兑美元周四触及年内高位，兑日圆急升近2%，投资人屏息以待退欧公投结果。

期权市场继续消化未来24小时汇率发生极端波动情况，英镑在下午交易中回吐部分涨幅，交易商称，交易量非常低。

英镑 在上午交易中急升至多1.5%，今年首次升穿1.49美元，后在美国交易商入场后回落。至1544 GMT，全日上涨0.75%，报1.4815美元。

“我们看见今天上午英镑劲升，但可能有点过头儿，”三菱东京日联银行全球市场欧洲负责人Derek Halpenny称，“仍有一些人在结果发布前不愿冒风险。”

本周英镑约上涨4%，但期权市场仍显示未来24小时的不确定性处于纪录高位。

英镑兑美元隔夜隐含波动率最高升至125%，交易员称，实际上基金和企业买家在这一水平不可能交易。周四下午中段跌至60-70%区间，但仍高于2008年金融危机后的水平。

公投将于2100GMT结束，预计周五早间将发布结果。