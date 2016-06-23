欧洲汇市：英镑触及2016年高位，投资人屏息以待退欧公投结果

标题新闻：墨西哥财长称特朗普本周宣誓就任美国总统后，美元兑披索可能走软
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路透伦敦6月23日 - 英镑兑美元周四触及年内高位，兑日圆急升近2%，投资人屏息以待退欧公投结果。
期权市场继续消化未来24小时汇率发生极端波动情况，英镑在下午交易中回吐部分涨幅，交易商称，交易量非常低。
英镑 在上午交易中急升至多1.5%，今年首次升穿1.49美元，后在美国交易商入场后回落。至1544 GMT，全日上涨0.75%，报1.4815美元。
“我们看见今天上午英镑劲升，但可能有点过头儿，”三菱东京日联银行全球市场欧洲负责人Derek Halpenny称，“仍有一些人在结果发布前不愿冒风险。”
本周英镑约上涨4%，但期权市场仍显示未来24小时的不确定性处于纪录高位。
英镑兑美元隔夜隐含波动率最高升至125%，交易员称，实际上基金和企业买家在这一水平不可能交易。周四下午中段跌至60-70%区间，但仍高于2008年金融危机后的水平。
公投将于2100GMT结束，预计周五早间将发布结果。
银行警告客户公投结果可能造成市场波动，价格可能出现大幅升降。巴克莱极为罕见地从0600GMT开始停止接受新的止损单，该行为主导全球最大金融市场的六大银行之一。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)