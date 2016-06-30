英国金融市场：英镑下跌，此前英国央行总裁称或需在夏季追加刺激措施

路透伦敦6月30日 - 英镑周四下跌逾1%， 此前英国央行总裁卡尼称，预计夏季需要追加刺激措施，以因应上周的意外退欧公投结果。

卡尼之前就已警告如选择脱欧，英国可能陷入衰退。他称，央行的货币政策委员会将在其下次会议召开后的7月14日发布对情势的初步评估报告。

卡尼发表讲话后，英镑 从讲话前的1.3432美元跌至1.3245美元，全日下跌近1%，距离周一触及的31年低位仅差1美分多。

英镑兑欧元 全日下挫1%，至0.8380英镑，逼平周一触及的2014年3月以来最低位。

卡尼讲话后，英国10、20、30年期公债收益率均创纪录新低。10年期公债收益率 尾盘下跌3个基点报0.92%，略微离开0.913%的纪录新低。

德国10年期公债收益率 在卡尼讲话后跌至日低负0.14%，距离英国脱欧后触及的负0.17%的纪录低位不远。

英国富时100指数 一度将涨幅扩大至2%。