英国金融市场：英镑下跌，此前英国央行总裁称或需在夏季追加刺激措施

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透伦敦6月30日 - 英镑周四下跌逾1%， 此前英国央行总裁卡尼称，预计夏季需要追加刺激措施，以因应上周的意外退欧公投结果。
卡尼之前就已警告如选择脱欧，英国可能陷入衰退。他称，央行的货币政策委员会将在其下次会议召开后的7月14日发布对情势的初步评估报告。
卡尼发表讲话后，英镑 从讲话前的1.3432美元跌至1.3245美元，全日下跌近1%，距离周一触及的31年低位仅差1美分多。
英镑兑欧元 全日下挫1%，至0.8380英镑，逼平周一触及的2014年3月以来最低位。
卡尼讲话后，英国10、20、30年期公债收益率均创纪录新低。10年期公债收益率 尾盘下跌3个基点报0.92%，略微离开0.913%的纪录新低。
德国10年期公债收益率 在卡尼讲话后跌至日低负0.14%，距离英国脱欧后触及的负0.17%的纪录低位不远。
英国富时100指数 一度将涨幅扩大至2%。
投资者普遍预计未来数月英国央行将降息，可能将0.5%的本已处于纪录低位的利率进一步下调至零。(完)
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