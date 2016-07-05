更新版-欧洲汇市：英镑跌至31年新低，英国退欧后续效应惹人愁

(更新英镑31年新低水准)

路透伦敦7月5日 - 英镑兑美元周二大跌2%至31年新低，兑欧元跌至两年半低位，因投资者担忧英国退欧带来的经济和金融影响。

英镑兑美元 下跌至1.3022美元，创1985年9月以来最低，较6月23日公投前水准下跌13%；市场担心公投结果对经济造成打击，令英镑首当其冲。

英镑兑欧元 亦下跌至0.8548英镑，为2013年底以来最低。英镑贸易加权指数 则跌至逾三年来新低。

英镑加速下跌，此前英国保险商英杰华集团(Aviva) 旗下基金Aviva Investors宣布即刻开始暂停英国房地产信托(UK Property Trust)交易。这是数日来第二家冻结支付的基金。

英国保险公司标准人寿旗下基金事业标准人寿投资周一称，已暂停旗下拥有29亿英镑资金的英国房地产基金所有交易。

这些举措令市场担心是否外国投资者将大量撤出英国商业地产领域，这令英镑承压。

“上次发生这种情况是金融危机期间，”ETX Capital指数和股市做市负责人Mark Priest称。

“对投资行业的担忧波及到外汇市场，英镑在几日来相对平静后再次被大幅抛售，”Priest称。

英国央行总裁卡尼在央行发布半年度金融稳定报告后称，英镑的下跌应该帮助缓解收支平衡赤字状况。

英国央行担心投资者可能削减英国资产需求，为大量经常帐赤字融资可能变得更加困难，另外商业地产的困境可能使得企业使用地产资产作为抵押获取贷款变得困难。

周二公布的一项调查显示，在英国就是否续留欧盟进行公投之前，英国服务业6月成长速度降至三年低点，业务展望则降至2012年底以来最弱水准。

不过RBC Capital Markets汇市策略师Adam Cole称，该份调查基本上对英镑没有影响，投资者7月才能看到公投对企业信心的确切影响。

分析师称，随着经济可能陷入衰退，未来数月可能降息。投资者目前预计8月降息25个基点。(完)

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