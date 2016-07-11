欧洲汇市：文翠珊将成为英国新首相扶助英镑走坚，但后市仍充满不确定性

路透伦敦7月11日 - 英镑周一短暂升穿1.30美元，因文翠珊看似将成为英国新首相，此前她的最后一名对手也退出竞争。

英国保守党党魁候选人利德索姆(Andrea Leadsom)的退出，去除了进行旷日持久的党内竞争的必要，但投资者对文翠珊将如何与欧盟进行英国脱欧谈判，以及她是否会进行大选以巩固其权威感到不确定。

英镑 升0.4%至日内高点1.3020美元，在周一稍早有关利德索姆可能退出竞争的报道发出前报1.2865美元，最新报1.2979美元，全日上涨0.2%。兑欧元 持平于0.8530英镑。

“情势变得较为明朗了，我们知道谁将是下一位首相了，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。

但围绕文翠珊将如何进行脱欧谈判的不确定性仍困扰市场。虽然她在6月的公投中支持“留欧”，但她曾表示将会尊重公投结果。

“未来将发生什么，仍存在巨大的不确定性，” Altana Hard Currency Fund经理Ian Gunner称。

周一稍早，英镑兑美元徘徊在略高于上周触及的31年低点的水平，因预期英国央行将放松货币政策因应英国公投退欧造成的影响。

英国央行周四将召开政策会议，该行预期英国退欧的不确定性将导致该国经济放缓。本周英国央行降息的机率跳升至逾70%，而在6月23日公投结果公布前为11%。

英国央行已在长达近90个月的时间里维持利率在0.5%不变。

“我们预计英国央行会在周四降息25个基点，这应会导致英镑继续承受卖压，”摩根士丹利货币策略师主管Hans Redekar称。(完)

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