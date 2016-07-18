欧洲汇市：英镑上涨，受软银收购英国芯片设计商ARM交易和威尔评论提振

路透伦敦7月18日 - 英镑周一上涨，受日本软银以243亿英镑(322亿美元)收购英国芯片设计公司ARM的资金流入预期提振，这可能有助于填补英国欲振乏力的经常帐缺口。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔称不确定是否在下个月会议上支持减息，这与其他大部分英国央行决策者因预计英国可能陷入衰退认为可能降息的观点形成鲜明反差。威尔发表评论后英镑扩大涨幅。

威尔称，继上月英国公投决定脱离欧盟后，没有看见企业和消费者有任何恐慌感，央行不应担心让市场感到失望。威尔是著名鹰派人物，将在下次会议后离职。

威尔讲话后，英镑 触及1.3292美元的盘中高位，之前在1.3245美元交易。下午在1.3250美元价位交易，全天升0.4%。

欧元 跌至0.83225英镑，后升至0.8350英镑，全天下跌 0.25%。交易商称，土耳其政变平息后全球市场人气淡静下来也给英镑带来支撑。

稍早英镑上涨，因预计软银交易会帮助缓解投资者对英国经常帐赤字的担忧。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)对这笔现金交易表示欢迎，并称英国在退欧公投后仍具备投资魅力。

日本软银集团 和英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings PLC 周一称，软银已同意以243亿英镑(322亿美元)收购ARM。ARM是伦敦上市公司中估值最高的科技公司，是移动处理器领域的一家主要公司，该公司的处理器和图形技术被三星 、华为 和苹果 应用在自己设计的微芯片中。这也是软银史上最大的交易。

“最重要的企业消息...是软银已同意收购ARM Holdings。相当于一下弥补了英国三个月的经常帐赤字，”法国兴业银行汇市策略部门主管Kit Juckes称。

尽管周一反弹，但交易商仍对英镑持谨慎态度，因近期经济调查显示，企业和消费者信心下跌。(完)

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