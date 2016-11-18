欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，但仍实现周线三连涨

路透伦敦11月18日 - 英镑兑全线走强的美元周五反弹暂歇，但兑欧元仍实现连续第三周周线上涨。

虽然多数银行和投资者预期退欧谈判带来的经济增长趋疲和动荡会令明年的英镑走势承压，但也有一些人开始认为，英镑自去年12月底以来挫跌20%的跌势已足够用来应对英国的庞大贸易逆差，并帮助经济实现再平衡。

这一观点帮助英镑兑欧元 在周五早盘触及两个月高位的0.8526英镑。

但对阻止普遍急升的美元却无能为力，此前美国发布利好的经济数据，增强了明年通胀和官方利率走高的预期。

“今天的主旋律是美元强劲，”Oanda市场分析师Craig Erlam称。

“英镑的看跌情绪似乎大大减少了，这种情绪通常可能是波段性的，要等到经济数据或者触发脱欧第50条款才能激发下一波行情。”

1700GMT,英镑兑欧元下跌0.33%，至0.8590，兑美元 下跌0.7%，报1.2428。

“我认为英镑的跌势或许已到了尽头，”伦敦的天利投资首席投资官Mark Burgess说道。

“我们确实不得不应对经常帐赤字，但或许可认为就到此为止了。”

荷兰银行分析师指向了英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在2014年采用的模型；该模型预示，英镑下跌20%或将令经常账户赤字下降2-6个百分点，而过去四个季度中，赤字规模平均占到了国内生产总值(GDP) 的5.5%。

“英镑迄今的跌幅或将令经常账赤字缩减到可持续的水平，”他们在报告中写道。

“尽管有未来一段时期的不确定性，我们认为长期而言英镑处于具有吸引力的水平。我们对英镑/美元年末汇率做出的新预估为1.25。”(完)

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