欧洲汇市：英镑跳升，此前首相称在退欧谈判中会顾及企业疑虑

路透伦敦11月21日 - 英镑兑美元周一大涨逾0.01美元，兑欧元也升至9月初来最高，因市场消化首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)对退欧协议可能形态的最新暗示。

英国首相特雷莎梅周一表示，她理解企业的担忧，担心英国在与欧盟进行正式脱欧谈判后，英国可能遭遇“悬崖式”急剧变化，她将在退欧谈判中处理这些疑虑。

这对英镑没有马上产生影响，直至美国投资人在伦敦午休时间进场后，英镑在不到一分钟的时间内急升整整0.01美元。

法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown表示，看来不同时区的投资人对今早事件可能有不同的解读。

1630GMT，英镑兑美元 大涨0.9%，报1.2457美元，盘中高见1.2513美元，英镑兑欧元 升0.6%，报0.8513英镑，盘中一度升至0.85英镑下方，为九周来首见。

上周英镑兑欧元录得第三周连升。

英镑已经趋稳，因多家银行开始认为，对于英国庞大的外部赤字和6月脱欧公投带来的大部分风险而言，英镑自去年12月以来录得的20%跌幅或已足够。

但包括汇丰控股、高盛和摩根士丹利在内的多家大涨继续预计英镑在未来数月将跌穿1.20美元。

本周的重头戏是周三英国政府的秋季预算报告，市场对报告对市场和英镑的影响有不同的观点。

巴克莱策略师Hamish Pepper认为，英镑仓位极度偏空，意味着周三预算声明的风险偏向有利英镑。

“我们面临的风险是，英国政府或许可能提出赤字持续收窄的预测，”他说道。“一般的预测是经济复苏将非常温和。如果你所得到的预测比这个稍微积极，那么它可能提振英镑。”(完)

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