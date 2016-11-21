欧洲汇市：英镑跳升，此前首相称在退欧谈判中会顾及企业疑虑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月21日 - 英镑兑美元周一大涨逾0.01美元，兑欧元也升至9月初来最高，因市场消化首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)对退欧协议可能形态的最新暗示。
英国首相特雷莎梅周一表示，她理解企业的担忧，担心英国在与欧盟进行正式脱欧谈判后，英国可能遭遇“悬崖式”急剧变化，她将在退欧谈判中处理这些疑虑。
这对英镑没有马上产生影响，直至美国投资人在伦敦午休时间进场后，英镑在不到一分钟的时间内急升整整0.01美元。
法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown表示，看来不同时区的投资人对今早事件可能有不同的解读。
1630GMT，英镑兑美元 大涨0.9%，报1.2457美元，盘中高见1.2513美元，英镑兑欧元 升0.6%，报0.8513英镑，盘中一度升至0.85英镑下方，为九周来首见。
上周英镑兑欧元录得第三周连升。
英镑已经趋稳，因多家银行开始认为，对于英国庞大的外部赤字和6月脱欧公投带来的大部分风险而言，英镑自去年12月以来录得的20%跌幅或已足够。
但包括汇丰控股、高盛和摩根士丹利在内的多家大涨继续预计英镑在未来数月将跌穿1.20美元。
本周的重头戏是周三英国政府的秋季预算报告，市场对报告对市场和英镑的影响有不同的观点。
巴克莱策略师Hamish Pepper认为，英镑仓位极度偏空，意味着周三预算声明的风险偏向有利英镑。
“我们面临的风险是，英国政府或许可能提出赤字持续收窄的预测，”他说道。“一般的预测是经济复苏将非常温和。如果你所得到的预测比这个稍微积极，那么它可能提振英镑。”(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。