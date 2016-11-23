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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 01:19 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元升至10周高位，受预算案带动

* 英镑兑欧元升至10周高位

* 英国新预算案被视为对经济成长较预期更有利

路透论调11月23日 - 英镑兑欧元周三升至10周高位，兑美元也没有像其他主要货币那样大跌，此前英国公布的新预算案被解读为对未来数年经济成长的提振作用大于预期。

英国财政大臣哈蒙德将未来五年英国政府借款预估上调多达1,220亿英镑后，长期英债收益率急升，也带动英镑走势。

英镑兑欧元 升近1%，至0.8483英镑，为9月中来最高。

英镑兑美元小涨至1.2426美元，而美元兑日圆劲升1.5%，兑欧元及一众新兴市场和发达国家货币都涨近1%。

满地可银行驻论调策略师Stephen Gallo表示，如果是一份撙节预算案，英镑可能会大跌。

英镑兑美元 周一跳涨并突破1.25，之前英国首相特雷莎梅承诺安抚企业的担忧，暗示达成某种过渡形式的协议。

但之后英镑走势挣扎，分析师仍对英镑后市意见分歧。(完)

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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 刘静)

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