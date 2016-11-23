欧洲汇市：英镑兑欧元升至10周高位，受预算案带动

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 英镑兑欧元升至10周高位
* 英国新预算案被视为对经济成长较预期更有利
路透论调11月23日 - 英镑兑欧元周三升至10周高位，兑美元也没有像其他主要货币那样大跌，此前英国公布的新预算案被解读为对未来数年经济成长的提振作用大于预期。
英国财政大臣哈蒙德将未来五年英国政府借款预估上调多达1,220亿英镑后，长期英债收益率急升，也带动英镑走势。
英镑兑欧元 升近1%，至0.8483英镑，为9月中来最高。
英镑兑美元小涨至1.2426美元，而美元兑日圆劲升1.5%，兑欧元及一众新兴市场和发达国家货币都涨近1%。
满地可银行驻论调策略师Stephen Gallo表示，如果是一份撙节预算案，英镑可能会大跌。
英镑兑美元 周一跳涨并突破1.25，之前英国首相特雷莎梅承诺安抚企业的担忧，暗示达成某种过渡形式的协议。
但之后英镑走势挣扎，分析师仍对英镑后市意见分歧。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。