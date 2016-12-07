欧洲汇市：英镑下跌，因英国10月工业生产骤降

路透伦敦12月7日 - 英镑周三录得两个月来最大单日跌幅，此前英国工业生产数据疲弱，巩固了长达一个月的英镑反弹势头可能已经告终的观点。

英镑兑欧元 下跌1%，至一周低位的0.8550英镑，延续了周二晚些时候与脱欧相关的又一波政治动荡引发的跌势。

在10月工业生产数据公布后，英镑兑美元 下跌0.6%，跌穿1.26美元。数据显示，英国10月工业生产较前月降幅创逾四年来最大，同时制造业产出亦下跌 。

制造企业表现疲弱，可能引发人们质疑，6月英国公投脱欧导致英镑大跌，究竟给他们带来了多大提振。

上月工业产出下降，主要因为一个大型油田临时关闭，但引发人们猜测，尽管事实证明，公投脱欧后发布的经济数据强于很多人的预期，但数据最终可能转弱。

“英国之前公布的一系列经济数据好于预期，在一定程度上减弱了退欧打击经济的担忧，”Pioneer Investments外汇策略负责人Paresh Upadhyaya称。

“但今天的工业生产数据远低于预期，投资财尤其疲弱，我们看到英镑/美元因此受到打击。”