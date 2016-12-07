欧洲汇市：英镑下跌，因英国10月工业生产骤降

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月7日 - 英镑周三录得两个月来最大单日跌幅，此前英国工业生产数据疲弱，巩固了长达一个月的英镑反弹势头可能已经告终的观点。
英镑兑欧元 下跌1%，至一周低位的0.8550英镑，延续了周二晚些时候与脱欧相关的又一波政治动荡引发的跌势。
在10月工业生产数据公布后，英镑兑美元 下跌0.6%，跌穿1.26美元。数据显示，英国10月工业生产较前月降幅创逾四年来最大，同时制造业产出亦下跌 。
制造企业表现疲弱，可能引发人们质疑，6月英国公投脱欧导致英镑大跌，究竟给他们带来了多大提振。
上月工业产出下降，主要因为一个大型油田临时关闭，但引发人们猜测，尽管事实证明，公投脱欧后发布的经济数据强于很多人的预期，但数据最终可能转弱。
“英国之前公布的一系列经济数据好于预期，在一定程度上减弱了退欧打击经济的担忧，”Pioneer Investments外汇策略负责人Paresh Upadhyaya称。
“但今天的工业生产数据远低于预期，投资财尤其疲弱，我们看到英镑/美元因此受到打击。”
与其他一些分析师一样，他认为英镑过去一个月的反弹主要因一些在今年或公投后作空英镑的投资者锁定获利。英镑兑欧元上月录得2009年以来最大月度涨幅。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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