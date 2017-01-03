欧洲汇市：英镑兑大涨的美元触及两个月低点

* 美元指数升至14年高位，此前美国公布制造业活动触及两年高位

* 英国制造业增速为两年半最高

* 英镑兑欧元小涨

路透伦敦1月3日 - 英镑兑美元周二在2017年伦敦首个交易日内触及两个月低点，美元兑一篮子主要货币大涨至14年最高水准。

英镑兑欧元稍早升至两周高位，此前公布调查显示，12月英国制造业增速攀升至两年半高位。

英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至56.1，创2014年6月以来最高，11月为53.6。12月制造业PMI高于路透调查中的全部预估值，亦高过预估中值53.1。

但在美国公布12月制造业活动加速，触及两年最高水准后 ，美元大涨。英镑兑美元跌至1.2200美元的10月底来最低，之后反弹至1.2255美元，当日仍跌0.2%。

但英镑兑欧元升0.2%，报0.8498英镑，稍早高见0.8451。

“必须要区分开目前我们所见的美元普遍走强和英镑走软，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

“短期内，从欧元/英镑的走势可能能更好的判断英镑的方向，因为市场普遍相当看好美元。但也必须要谨慎看待欧元/英镑的走势，因随着进入春季，我认为欧洲政治风险将上升，欧元可能因自身原因而走软。”

英镑兑美元及欧元在2016年分别挫跌16%和14%，为八年来的最糟年度表现，而且多数跌幅是在2016年6月23日英国退欧公投后录得的。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价