欧洲汇市：英镑兑大涨的美元触及两个月低点

台湾经济指标预测--5月25日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
* 美元指数升至14年高位，此前美国公布制造业活动触及两年高位
* 英国制造业增速为两年半最高
* 英镑兑欧元小涨
路透伦敦1月3日 - 英镑兑美元周二在2017年伦敦首个交易日内触及两个月低点，美元兑一篮子主要货币大涨至14年最高水准。
英镑兑欧元稍早升至两周高位，此前公布调查显示，12月英国制造业增速攀升至两年半高位。
英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至56.1，创2014年6月以来最高，11月为53.6。12月制造业PMI高于路透调查中的全部预估值，亦高过预估中值53.1。
但在美国公布12月制造业活动加速，触及两年最高水准后 ，美元大涨。英镑兑美元跌至1.2200美元的10月底来最低，之后反弹至1.2255美元，当日仍跌0.2%。
但英镑兑欧元升0.2%，报0.8498英镑，稍早高见0.8451。
“必须要区分开目前我们所见的美元普遍走强和英镑走软，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。
“短期内，从欧元/英镑的走势可能能更好的判断英镑的方向，因为市场普遍相当看好美元。但也必须要谨慎看待欧元/英镑的走势，因随着进入春季，我认为欧洲政治风险将上升，欧元可能因自身原因而走软。”
英镑兑美元及欧元在2016年分别挫跌16%和14%，为八年来的最糟年度表现，而且多数跌幅是在2016年6月23日英国退欧公投后录得的。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 4月 +7.4% +12.3% 6/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。