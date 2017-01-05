欧洲汇市：英镑兑美元续升，因经济数据凸显英国经济在公投退欧后的韧性

路透伦敦1月5日 - 英镑兑美元周四连续第二日上涨，因英国又公布了强劲的经济数据，凸显英国经济在退欧公投后的韧性，扶助英镑充分利用美元回软的机会上扬。

英镑今日开盘承压，但在英国公布强劲的服务业和汽车销售数据后，英镑反弹。

美国公布的上周初请失业金数据乏善可陈，令美元在周五美国将公布非农就业报告前承压，英镑兑美元 大涨0.9%，报1.2432美元，势将创12月初来最大单日涨幅。

但英镑兑欧元 下滑0.3%，报0.8527英镑，兑日圆 跌0.8%，报143.32日圆，尽管英镑兑这两种货币已经收复了稍早录得的近半数失地，但仍可能录得两周最大单日跌幅。

ING外汇策略部门主管Chris Turner表示，市场主要是受美元走软影响，但英国数据肯定也对英镑有帮助。

“美国数据依我看还可以，但我认为市场只是感觉过于作多美元，出现一些修正。”

英国Markit/CIPS 12月服务业采购经理人指数(PMI)升至17个月高位56.2，高于路透调查访问的所有分析师预期，比11月PMI高出整整一点。

行业初步数据周四显示，尽管外界担心英国公投退欧可能打击需求，但2016年英国新车销售仍创新高达到270万辆；不过有迹象表明新车注册数量今年将减少。 (完)

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