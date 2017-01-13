欧洲汇市：英镑兑欧元触及九周低位，势将录得10月以来最糟周度表现

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透伦敦1月13日 - 对下周英镑汇率波动的押注周五达到去年10月中以来最高，直指英镑兑欧元跌至九周低位后仍有可能进一步下挫。
英镑一周隐含波动率从周四下午开始攀升，因有消息称，首相特雷莎梅将于下周二就脱欧问题发表讲话。
该指数周五进一步上升，触及10月7日英镑“闪崩”以来的最高水平，反映出市场对特雷莎梅的脱欧磋商计划感到紧张。
本周英镑一直处于守势，受累于上周日英国首相接受采访时暗示，移民控制在脱欧谈判中的优先程度将高于欧盟单一市场准入。
欧洲交易时段周五午间美国发布数据后，英镑兑欧元进一步下跌0.3%，至0.8767，势将录得去年10月初以来的最差周度表现。英镑兑美元 也下跌0.1%，报1.2148美元，较周三触及的三个月低位1.2038美元高1美分。
“脱欧事务悬而未决，且短期内将继续困扰市场，对硬脱欧可能性的担忧将继续强力压制任何反弹势头，”LMAX分析师在一份公告中称。
英镑兑美元自去年6月公投脱欧以来已经累积下跌近20%，可能录得过去六周以来的第五周周线下跌。英镑兑欧元自6月以来下跌了13%。
伦敦的一位资深经纪称，“尽管本周初的数据非常好，英镑走势仍挣扎，我认为这一点值得关注。在我看来，硬脱欧可能是英国脱欧的唯一出路。这一点还没有被消化，但市场目前已开始慢慢消化。”(完)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)