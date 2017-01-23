欧洲汇市：英镑触及五周高点逼近1.25美元，投资人等待周二退欧计划裁决

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
* 投资人等待周二英国最高法院对退欧计划的裁决
* 英镑兑美元触及逾一个月高位
* 英镑兑欧元升穿0.86英镑
路透伦敦1月23日 - 英镑周一触及五周高点，因投资者押注英国最高法院将在周二裁定英国政府要触发退欧谈判，必须获得议会批准。
英国首相特雷莎梅已表示，将在3月底前触发里斯本条约第50条款，并认为英国政府可以动用“皇家特权”，绕开议会行事。
但伦敦高等法院11月裁定首相绕开议会审批行事不合法，政府就此向最高法院提起上诉。最高法院将于周二0930GMT举行裁决听证，政府预计将败诉。
上述预期带动英镑兑美元 最高上涨至1.2495美元，为12月19日以来最强。
“尽管英镑汇价中可能已经反映了最高法院对需要议会批准启动第50条的裁决，但如果最高法院也裁定在退欧策略细节上议会也有发言权，则英镑可能获得进一步提振。”ING旗下EMEA研究部门全球主管Chris Turner表示。
“本季我们非常不看好英镑/美元走势，但本周要小心，英镑可能修正至1.25-26美元区域。”
英镑兑欧元 涨约0.6%至0.8585英镑。(完)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)