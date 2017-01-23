欧洲汇市：英镑触及五周高点逼近1.25美元，投资人等待周二退欧计划裁决

* 投资人等待周二英国最高法院对退欧计划的裁决

* 英镑兑美元触及逾一个月高位

* 英镑兑欧元升穿0.86英镑

路透伦敦1月23日 - 英镑周一触及五周高点，因投资者押注英国最高法院将在周二裁定英国政府要触发退欧谈判，必须获得议会批准。

英国首相特雷莎梅已表示，将在3月底前触发里斯本条约第50条款，并认为英国政府可以动用“皇家特权”，绕开议会行事。

但伦敦高等法院11月裁定首相绕开议会审批行事不合法，政府就此向最高法院提起上诉。最高法院将于周二0930GMT举行裁决听证，政府预计将败诉。

上述预期带动英镑兑美元 最高上涨至1.2495美元，为12月19日以来最强。

“尽管英镑汇价中可能已经反映了最高法院对需要议会批准启动第50条的裁决，但如果最高法院也裁定在退欧策略细节上议会也有发言权，则英镑可能获得进一步提振。”ING旗下EMEA研究部门全球主管Chris Turner表示。

“本季我们非常不看好英镑/美元走势，但本周要小心，英镑可能修正至1.25-26美元区域。”