欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现

路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。

英国周五公布的数据显示，2017年第一季经济增长急剧下滑，因去年退欧公投推高了通胀，打击了零售商和其他以消费为核心的企业。

但数据公布前一直持坚的英镑对该数据几无反应，触及七个月高位的1.2957美元，后缩小部分涨幅。

1534 GMT，英镑兑美元尾盘涨0.3%，报1.2945美元。

“基本上，疲弱的数据多少已经消化掉了，”看多英镑的CMC市场分析师Michael Hewson认为，未来几周英镑会升至1.33美元。

荷兰合作银行汇市分析师Jane Foley将英镑的上行归因于英镑空仓规模已经接近纪录高位，更有可能出现轧空操作。

今日是4月的最后一个交易日，英镑兑美元本月迄今上涨近3%，为2016年3月以来最佳表现。