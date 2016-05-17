欧洲汇市：英镑上扬，但疲弱的英国通胀数据令升势受限

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透伦敦5月17日 - 英镑兑美元周二连续第二日上扬，此前两项民意调查显示，6月23日公投前支持续留欧的民众比例遥遥领先。
英国公布的月度通胀和核心通胀数据低于预期，令英国利率在明年或更长时间内都将保持不变的可能性增加，英镑盘初的升势受限。
但美元普跌扶助英镑升势，伦敦市场尾盘，英镑兑美元 升0.6%，报1.4480美元，英镑兑欧元 涨0.4%，报0.78267英镑。
尽管英镑自2月底跌至1.38美元低点后已经强劲反弹，但对英国脱欧公投和总体经济的不安情绪继续令市场承压。
英国国家统计局表示，4月消费者物价较上年同期上涨0.3%，符合英国央行上周预估，但低于分析师预期的维持在0.5%。
英国4月扣除能源、食品与烟酒的核心CPI较上年同增长1.2%，不及分析师预估的1.4%。
“逊于预期的通胀数据令盘初升势受阻，”外汇经纪和顾问公司Audere Solutions董事James Ruddiman称。
“不过，如果未来几周英国脱欧风险继续降低，英镑的表现预计会比欧元和瑞郎等货币强。”(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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