欧洲汇市：英镑上扬，但疲弱的英国通胀数据令升势受限

路透伦敦5月17日 - 英镑兑美元周二连续第二日上扬，此前两项民意调查显示，6月23日公投前支持续留欧的民众比例遥遥领先。

英国公布的月度通胀和核心通胀数据低于预期，令英国利率在明年或更长时间内都将保持不变的可能性增加，英镑盘初的升势受限。

但美元普跌扶助英镑升势，伦敦市场尾盘，英镑兑美元 升0.6%，报1.4480美元，英镑兑欧元 涨0.4%，报0.78267英镑。

尽管英镑自2月底跌至1.38美元低点后已经强劲反弹，但对英国脱欧公投和总体经济的不安情绪继续令市场承压。

英国国家统计局表示，4月消费者物价较上年同期上涨0.3%，符合英国央行上周预估，但低于分析师预期的维持在0.5%。

英国4月扣除能源、食品与烟酒的核心CPI较上年同增长1.2%，不及分析师预估的1.4%。

“逊于预期的通胀数据令盘初升势受阻，”外汇经纪和顾问公司Audere Solutions董事James Ruddiman称。

“不过，如果未来几周英国脱欧风险继续降低，英镑的表现预计会比欧元和瑞郎等货币强。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价