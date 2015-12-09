英国剑桥一家公司向中国销售高价口罩

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月8日 - 英国剑桥的大学花园和树木繁茂的公园可能与雾霾中的北京街道差别很大，但剑桥大学城的一家公司却希望这成为卖点。
和更加传统的东西方贸易模式相反，Cambridge Mask Company在英国生产口罩并向中国销售；口罩在北京街头无处不在。
该公司创始人兼首席执行官Christopher Dobbing在接受路透电视采访时表示，他因为“北京咳”发现了市场的空白。很多前往北京的人会因为污染出现“北京咳”。
该公司的想法是生产中国人所需的高质量英国产品，北京周二的天气似乎对该公司的想法很有利。北京近日首次启动空气重污染红色预警。
这家公司绝不是唯一为中国生产口罩的企业，但Dobbing认为他有一个独特的卖点。
“中国人很喜欢英国产品。听起来可能有点蠢，但1.6亿人观看了最新一季的《唐顿庄园》，因此存在对英国产品和英国风格的由衷之情，”他说道。
该公司称，活性炭过滤器能过滤掉99%的病毒、细菌和污染物。
“我们使用的活性炭材料比你能使用的其他活性炭布大约贵100倍。因此我们生产一个口罩的成本很高，特别是在英国，”Dobbing表示。
“但正如我所说，我们恰当地结合了高质量的人力和材料，这意味着我们能生产出高质量的口罩。”
该公司的口罩售价为22英镑（33美元），是一次性口罩价格的10多倍。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。