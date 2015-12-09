英国剑桥一家公司向中国销售高价口罩

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月8日 - 英国剑桥的大学花园和树木繁茂的公园可能与雾霾中的北京街道差别很大，但剑桥大学城的一家公司却希望这成为卖点。

和更加传统的东西方贸易模式相反，Cambridge Mask Company在英国生产口罩并向中国销售；口罩在北京街头无处不在。

该公司创始人兼首席执行官Christopher Dobbing在接受路透电视采访时表示，他因为“北京咳”发现了市场的空白。很多前往北京的人会因为污染出现“北京咳”。

该公司的想法是生产中国人所需的高质量英国产品，北京周二的天气似乎对该公司的想法很有利。北京近日首次启动空气重污染红色预警。

这家公司绝不是唯一为中国生产口罩的企业，但Dobbing认为他有一个独特的卖点。

“中国人很喜欢英国产品。听起来可能有点蠢，但1.6亿人观看了最新一季的《唐顿庄园》，因此存在对英国产品和英国风格的由衷之情，”他说道。

该公司称，活性炭过滤器能过滤掉99%的病毒、细菌和污染物。

“我们使用的活性炭材料比你能使用的其他活性炭布大约贵100倍。因此我们生产一个口罩的成本很高，特别是在英国，”Dobbing表示。

“但正如我所说，我们恰当地结合了高质量的人力和材料，这意味着我们能生产出高质量的口罩。”

该公司的口罩售价为22英镑（33美元），是一次性口罩价格的10多倍。（完）