英国央行总裁金恩呼吁扩大刺激措施 推进银行改革

* 英国央行总裁金恩称英国经济复苏尚未稳固，需要更多量化宽松

* 金恩称银行需要增加资本，必须恢复社会大众信任

路透伦敦6月19日 - 英国央行总裁金恩周三发表任内最后一次演说时表示，英国经济复苏尚未稳固，而且需要更多努力以确保英国银行业不再对纳税人构成威胁。

金恩本月底卸任，结束在央行的20多年公职生涯，由加拿大央行前总裁卡尼接任，在伦敦金融圈年度晚宴上，65岁的金恩仍坚持他先前的主张。

“有强烈理由在短期内推出更多刺激措施，”金恩指出；金恩在央行货币政策委员会(MPC)的最后五个月，都属于主张展开新一轮资产购买的少数派。

“虽然温和，但英国经济正在复苏....(不过)经济成长力道还不足以消减经济体系大量的闲置产能。而且也没有完全确保经济以足够速度复苏。”

下任央行总裁卡尼对资产购买的支持态度并不明朗，经济分析师认为今年可能不会扩大。

但金恩表示，失业人口异常偏高，现在对英国民众生计构成的威胁更甚通胀，而欧元区景气疲软及金融体系问题，仍是经济成长的主要障碍；过去五年的多数时间内，英国通胀率都高于央行的2%目标。

金恩指出，过去几周因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)买债计划动向的不确定，造成全球市场利率上扬，但全球经济体质仍然过度脆弱，短期内还无法讨论将利率拉回到金融危机前的正常水准。

“债券收益率(殖利率)已有所升高。但这种市场波动不应该与恢复正常混为一谈，”他称。

**寄望银行改革**

在金恩演说前，英国财政大臣欧思邦在晚宴上发表整顿莱斯银行(LLOY.L)及苏格兰皇家银行(RBS)的计划，将出售政府在莱斯银行持有的39%股权，考虑重整RBS。金恩对欧思邦的计划表示欢迎。

但还有许多事情要做。英国央行旗下的监管机构周四将公布英国银行业者需要筹措新资本的金额细节，媒体报导称，莱斯银行、RBS及巴克莱(BARC.L)的情况最为严重。

“距离我们能够宣称拥有一个真正资本充足的金融体系，显然还有颇长的路要走，”金恩指出。

他表示，一个较长期的问题在于一些英国银行的规模，这些银行规模太大也太复杂，一旦倒闭，无法不引发金融混乱。

“我们必须恢复民众对金融体系的信任，”他称。“拥有大到不能倒、大到不能绳之以法、或纯粹就是太大的银行，不符合国家利益。解决这些问题需要投入一个世代的努力。”(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)

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