英国军情五处将调查曼彻斯特自杀炸弹客预警处理问题--BBC

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦5月29日 - 英国广播公司(BBC)周一报道称，针对英国军情五处(MI5)处理曼彻斯特自杀炸弹客Salman Abedi构成潜在威胁的公众预警争议，MI5将展开调查。
BBC指出，MI5至少接获三次有关Abedi极端主义立场的警告。
英国当局公布安全情报单位正在对可能的疏忽进行内部调查的作法，是极为罕见的。
英国内政大臣拉德向天空新闻表示，在发生曼彻斯特爆炸攻击后，MI5这个作法是“正确的第一步”。
BBC指出，MI5将检视攻击事件前对Abedi的评估判定，并且已经对于忽视Abedi一事展开一项“事后调查”。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。