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时事要闻 | 2017年 5月 29日 星期一 17:35 BJT

英国军情五处将调查曼彻斯特自杀炸弹客预警处理问题--BBC

路透伦敦5月29日 - 英国广播公司(BBC)周一报道称，针对英国军情五处(MI5)处理曼彻斯特自杀炸弹客Salman Abedi构成潜在威胁的公众预警争议，MI5将展开调查。

BBC指出，MI5至少接获三次有关Abedi极端主义立场的警告。

英国当局公布安全情报单位正在对可能的疏忽进行内部调查的作法，是极为罕见的。

英国内政大臣拉德向天空新闻表示，在发生曼彻斯特爆炸攻击后，MI5这个作法是“正确的第一步”。

BBC指出，MI5将检视攻击事件前对Abedi的评估判定，并且已经对于忽视Abedi一事展开一项“事后调查”。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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