英国军队工作被奥运打乱 需两年才能恢复正常--报导

路透伦敦8月14日电---负责英国部队参与奥运会计划的Peter Daulby在接受英国《卫报》采访时表示，英国武装部队将需要两年时间才能从参与奥运会所受影响中恢复，因短时间内大量的人员部署打乱了他们的正常工作。

Daulby表示，派出1.8万名士兵参与奥运会凸显了军队被打乱的风险。Daulby是英国皇家空军中校，於18个月前开始负责部队参与奥运会安保的计划。

《卫报》周二援引他的说法报导称：“我们起初仅仅打算提供少量配合，但当场馆安保人员的需求数量翻番时，这多少有点变味了。”

“这需要用两年的时间来恢复正常，让一切回到正轨。你不能指望他们轻而易举地回归正轨。”

由於安保公司G4S(GFS.L)无法提供所有原计划的1.04万名奥运保安，奥运会安保便成为英国武装部队迄今在和平时期执行的最大规模行动。

Daulby表示，英国在阿富汗的计划并未受到奥运会的影响，但参与安保的军队人数比他认为英国国防部可能提供的最大数量超出了6,000人。

“只要人数超过1.8万人，国防方面就吃力了。”

英国国防部的一名发言人表示，制定军队参与奥运会安保工作的计划时，考虑了避免对现有军事行动带来影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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