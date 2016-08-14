英国央行委员霍尔丹称货币政策只能提供短期慰藉

路透伦敦8月14日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周日表示，关于英国公投退欧为经济所带来的不确定性，货币政策只能提供“短期慰藉”。

霍尔丹在星期日泰晤士报刊出的观点文章中表示，MPC并没有幻想其能够让英国完全免于6月公投退欧的长期影响。

他的看法与许多经济学家的意见一致，经济学家们认为英国政府将需要在秋季公布新的财政计划，才能在准备退出欧盟时，让经济保持稳定。

“这是英国经济和贸易机制的结构性改变，因此货币政策为经济不确定性所能提供的只不过是短期慰藉，”霍尔丹表示。

“更重要的是，(货币政策)无法弥合英国经济中其他的结构性断层问题，举例来说，地区的、社会经济的、跨世代的和房市中的断层问题，”霍尔丹写道。

上周有超过三分之二接受路透访问的分析师表示，他们预期政府将会推出“大规模”财政刺激计划来扶助经济。(完)