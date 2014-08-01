英国议员：北约轻视俄罗斯威胁 准备不足

路透伦敦7月31日（记者 Kylie MacLellan） - 英国议员们周四称，北约对俄罗斯攻击其成员国的威胁没有做好准备，呼吁向波罗的海国家部署更多装备和军队。他们称这些国家尤其易受到攻击。

英国议会国防委员会（Defence Select Committee）称，克里米亚和乌克兰东部的事件表明，北约的准备严重不足，应该敲响警钟。

自俄罗斯3月将克里米亚纳入其版图后，北约已加强在欧洲东部的演习。乌克兰不是北约成员国。

乌克兰邻国波兰是北约成员国，波兰曾表示希望北约在该地区永久性驻军，防范俄罗斯入侵。但大多数北约成员国不愿这么做，因费用高昂，且担心这会进一步激怒俄罗斯。

该委员会指出，英国和北约过于专注于伊拉克和阿富汗的反叛乱斗争，需要进行重大改革从而能够对目前的威胁作出回应。

“北约过于轻视来自俄罗斯的威胁，准备不足，”该委员会主席Rory Stewart表示。

“俄罗斯的不稳定、普京总统的世界观和西方未能在乌克兰采取积极行动，这意味着我们现在必须紧急应对俄罗斯在其他地方采取类似策略的可能性，无论这种可能性有多小。波罗的海的北约成员国尤其易受攻击。”

该委员会的报告称，9月在威尔士举行的北约峰会应通过向爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚三个波罗的海国家部署装备的计划，以及北约部队继续在该地区进行训练和包括所有28个成员国代表的大型军事演习。

该委员会还表示，北约应提升现有的快速反应部队，并考虑设立一支常备预备部队和一个专注东欧和波罗的海的总部。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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